Aclamado! “Ainda Estou Aqui” leva mais quatro prêmios e segue forte rumo ao Oscar

Filme de Walter Salles se destaca no Gold Derby Awards e acumula novas conquistas na temporada

A campanha de Ainda Estou Aqui rumo ao Oscar 2025 segue conquistando reconhecimento. O filme de Walter Salles foi um dos principais vencedores do Gold Derby Film Award 2025, levando quatro prêmios: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz (Fernanda Torres) e Melhor Roteiro Adaptado (Heitor Lorega e Murilo Hauser).

Essa foi a segunda vez que uma produção estrangeira venceu a principal categoria da premiação, feito anteriormente alcançado por Parasita em 2020.

Na categoria de Melhor Atriz, Fernanda Torres superou Cynthia Erivo (Wicked), Demi Moore (A Substância), Mikey Madison (Anora) e Marianne Jean-Baptiste (Hard Truths). A premiação deste ano registrou recorde de participação, com mais de 10.600 votantes.

Além do Gold Derby Awards, Ainda Estou Aqui segue na disputa por novos prêmios nos próximos dias:

– 13/02 – Dorian Awards: Melhor Filme em Língua Não Inglesa

– 17/02 – Latino Entertainment Film Awards: sete categorias, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor

– 23/02 – OFTA Film Award: Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz

Ainda Estou Aqui também foi indicado a três categorias do Oscar 2025: Melhor Filme, Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz para Fernanda Torres.

