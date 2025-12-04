Abre nesta sexta exposição que destaca força da literatura regional de MS

Mostra reúne obras, memórias e referências culturais que ajudam a explicar a identidade sul-mato-grossense

A exposição “Literatura Regional de MS: Pantanal, Prosa e Poesia” será aberta ao público nesta sexta-feira, 5 de dezembro, às 9h, na Rua Sacramento, 800, no Bairro Seminário, em Campo Grande. Instalada na Gibiteca Mais Cultura, a mostra segue até abril de 2026 e propõe uma imersão na estética, nas influências e nas histórias que moldaram a produção literária de Mato Grosso do Sul.

Um dos eixos centrais da exposição destaca autores fundamentais para a formação da escrita regional. Entre eles, Manoel de Barros, cuja poesia reinventou o olhar sobre o Pantanal; Hélio Serejo, conhecido por registrar tradições e narrativas de fronteira; e Maria da Glória Sá Rosa, referência na pesquisa e crítica literária. As obras escolhidas apresentam recortes que ajudam a compreender como território, memória e identidade se entrelaçam na literatura sul-mato-grossense.

O espaço expositivo combina livros, documentos e elementos visuais inspirados na paisagem pantaneira, incluindo a imagem simbólica do carro de boi cruzando as águas — marca da memória afetiva e cultural do estado. As referências reunidas ajudam a ilustrar a evolução da escrita regional e a potência criativa que caracteriza a produção literária de MS.

Outro foco da mostra aborda os movimentos migratórios que contribuíram para a formação sociocultural sul-mato-grossense. A presença de comunidades japonesas, sírias, libanesas e indígenas será apresentada como parte essencial da construção das narrativas locais, influenciando costumes, expressões artísticas e modos de vida refletidos nos textos de diferentes épocas.

A exposição integra um projeto viabilizado pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), pela Política Nacional Cultura Viva (PNCV) e pelo Sistema Nacional de Cultura (SNC), em parceria com o Ministério da Cultura (Minc) e a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Interessados em agendar visitas podem entrar em contato pelos telefones (67) 3365-0405 ou WhatsApp (67) 99115-0283.

