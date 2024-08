AACC/MS promove grande venda de itens de decoração a preços mais baixos

Nos dias 7 e 8 de agosto, a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul (AACC/MS) realizará mais uma edição do Bazar do Bem, desta vez com um destaque especial em peças de decoração.

O evento ocorrerá no auditório da instituição, das 8h às 17h, sem interrupção para almoço, promete oferecer uma variedade de itens decorativos a preços abaixo do mercado.

Entre os produtos disponíveis estarão vasos, quadros, telas, potiches, louças, porta-retratos, tapetes, enfeites e muito mais. Todas as peças à venda são novas ou seminovas, permitindo aos visitantes a oportunidade de transformar seus lares com estilo sem comprometer o orçamento.

“Eventos como o Bazar do Bem oferecem produtos de qualidade a preços competitivos, e também contribuem diretamente para a continuidade dos serviços essenciais prestados pela AACC/MS. Participar deste evento é uma excelente oportunidade para renovar a decoração da casa e, ao mesmo tempo, apoiar uma causa nobre”, lembra Mirian Comparim Correa, presidente fundadora da AACC/MS.

O valor arrecadado no bazar será destinado às despesas da instituição, como água, luz, combustível, telefone, alimentação, material de limpeza e higiene pessoal, e ainda cobre exames e medicamentos não disponibilizados pelo SUS. Os gastos mensais giram em torno de R$315 mil mensais. Além disso, há a intenção de se realizar uma reforma completa da Casa de Apoio da AACC/MS, podendo oferecer, assim, ainda mais conforto para as crianças em tratamento e suas famílias.

O Bazar do Bem aceita pagamentos em dinheiro, débito e crédito, com a possibilidade de parcelamento para compras acima de R$100 no cartão. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 3322-8000.

