AACC/MS promove 1ª edição de Sarau Cultural com arte, música e culinária regionais

Evento é oportunidade de intercâmbio cultural e conta com apresentação do músico Renatto Mendes

No próximo dia 23, a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS) promove seu primeiro Sarau Cultural, com o tema Música – Cultura – Culinária. Durante o evento, as crianças e os adolescentes beneficiados compartilharão as experiências que cada um traz de suas cidades natais, por meio de desenhos e pinturas.

A ideia surgiu pelo fato de a Casa de Apoio da AACC/MS acolher pacientes e suas famílias, vindos de toda parte do Mato Grosso do Sul, muitos da região de fronteira e, inclusive, de outros países como o Paraguai e a Bolívia, por exemplo. “É uma oportunidade para um intercâmbio cultural, de entender como essas famílias vivem em sua cidade, quais são suas comidas típicas e seus costumes”, explica Rosângela Barros, coordenadora de assistência do beneficiário da associação.

Para o Sarau, as crianças e adolescentes, junto dos professores da Classe Hospitalar da instituição, confeccionaram cartazes explicativos. Por meio da escuta ativa com as mães, foram levantados ainda pela equipe multiprofissional da AACC/MS quais pratos típicos fazem parte de seu dia a dia. Assim, receitas como saltenha, sopa paraguaia, bolinho de costela, chipa, mané pelado, dentre outros, serão servidas e compartilhadas durante o sarau. Além disso, as mães dos assistidos também farão uma exposição de artesanato com peças confeccionadas durante sua permanência na Casa de Apoio.

A música do Mato Grosso do Sul também terá seu espaço durante o Sarau Cultural da AACC/MS, com a apresentação do músico Renatto Mendes. Vindo do blues e do jazz, ele também encontrou na viola uma importante sonoridade com diversas influências brasileiras como Pena Branca & Xavantinho, Rolando Boldrin, Raul Seixas e artistas regionais como Guilherme Rondon, Paulo Simões, Geraldo Roca, Carlos Colman, Filho dos Livres e Zé Pretim. Durante o evento, ele apresentará um repertório de canções sul-mato-grossenses.

A primeira edição do Sarau Cultural da AACC/MS acontece no dia 23 de agosto, às 15 horas. O evento não será aberto ao público, mas será transmitido em uma live pelo instagram @aacc_ms para quem quiser conferir.

Sobre a AACC/MS – A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS) há 25 anos cuida de crianças e adolescentes com câncer, dando todo o apoio a seus assistidos e suas famílias durante o tratamento. Para se ter uma ideia, somente em 2022, 277 pacientes foram acolhidos, mais de 41 mil refeições foram servidas e mais de 16 mil atendimentos multiprofissionais foram realizados em sua Casa de Apoio.

A instituição depende basicamente de ações solidárias e doações para seu funcionamento. Toda renda arrecadada é utilizada para a manutenção da Casa de Apoio da AACC/MS que, mensalmente, tem despesas básicas como água, luz, combustível, telefone, alimentação, material de limpeza e higiene pessoal e ainda toda a assistência aos beneficiários, além de cobrir exames e medicamentos não disponibilizados pelo SUS.

Para conhecer melhor a instituição, acesse www.aacc-ms.org.br

