AACC/MS e PRF-MS promovem ações de apoio e arrecadação para as crianças em tratamento

Várias atividades marcam programação do Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantojuvenil

No próximo sábado (23), é celebrado o DNCCI (Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantojuvenil), uma data dedicada a alertar a sociedade sobre a importância da detecção precoce do câncer em crianças e adolescentes. Estima-se que, em 2024, o Brasil registrará cerca de 7.930 novos casos de câncer infantojuvenil, de acordo com o INCA (Instituto Nacional do Câncer), sendo 4.230 em meninos e 3.700 em meninas. Com uma taxa de incidência de 134,8 casos para cada 1 milhão de crianças e adolescentes, o câncer é a principal causa de morte por doença nesse grupo etário no país.

Apesar desse cenário preocupante, o câncer infantil apresenta altas taxas de cura quando diagnosticado precocemente e tratado adequadamente. A conscientização sobre os sinais e sintomas da doença é fundamental para salvar vidas, e é com esse objetivo que diversas instituições, incluindo a AACC/MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer), organizam ações em todo o Brasil durante o DNCCI.

Em Mato Grosso do Sul, a AACC/MS realiza atividades em parceria com os Policiais Contra o Câncer, grupo encabeçado pela PRF-MS (Polícia Rodoviária Federal) sempre com o intuito de mobilizar a população em torno da causa. “Essas ações demonstram o esforço conjunto da sociedade para dar visibilidade à luta contra o câncer infantojuvenil e reforçar a importância da detecção precoce, um fator essencial para aumentar as chances de cura”, pontua Mirian Comparin Correa.

Neste ano, a programação começa no dia 23 de novembro, com a “Blitz da Cura”, das 8h às 18h, na loja Comper da Spipe Calarge. Durante a blitz, serão arrecadados alimentos não-perecíveis, produtos de limpeza e higiene pessoal, além de distribuir materiais informativos sobre os sinais e sintomas do câncer infantojuvenil. No dia 27, será realizada uma campanha de doação de sangue no Hemosul, com horários pela manhã e à tarde. Já no dia 28, os policiais visitam o CETOHI (Centro de Tratamento Onco Hematológico Infantil), levando alegria e carinho para as crianças e seus acompanhantes. O encerramento das atividades acontece no dia 29, com a entrega das doações na AACC/MS e uma visita especial das viaturas aos pequenos.

