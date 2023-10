A Presença e a Criação na Atualidade’ no Sesc Cultura

Dramaturgo Newton Moreno faz residência para artistas de MS entre os dias 25 a 27, no Sesc Cultura

A partir do dia 25, o renomado diretor e dramaturgo Newton Moreno chega à Capital sul-mato-grossense para promover uma residência artística com o tema “A Presença e a Criação na Atualidade”. Moreno é conhecido por dar vida a grandes personagens das telinhas, como Lilia Cabral, em “Maria Caritó” (2012), Marieta Severo e Andréa Beltrão em “AsCentenárias” (2007) e Eduardo Moscovis, em “O Livro” (2010).

O encontro em Campo Grande vai reunir artistas de Mato Grosso do Sul até o dia 27 e é fruto do projeto Cena Aberta, idealizado pelo diretor teatral Nill Amaral, da Cia. Ofit (Associação Cultural Oficina de Interpretação Teatral). A escolha do dramaturgo renomado foi baseada no olhar crítico de Nill, que mantém uma forte ligação com a produção cultural do Estado de São Paulo. O projeto conta com incentivo do FIC/ MS (Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul) para ser realizado e as inscrições estão abertas até a próxima quarta-feira (19).

Prestes a vir a Campo Grande pela segunda vez, e considerado um dos maiores dramaturgos brasileiros da atualidade, Newton Moreno revela o que está preparando para o encontro com os artistas de Mato Grosso do Sul, o que, inclusive, deve fortalecer a classe. “Gosto da ideia de promover um encontro. Estamos precisando nos fortalecer como classe de artistas da cena, após tempos de distanciamento, de pandemia. Sinto uma necessidade na comunidade de troca, das angústias e das criações e projetos. Este seria o foco desse encontrão. Mas o eixo temático é o escrever para cena, não só dos dramaturgos, mas dos demais profissionais, como ator, diretor, como abordam, o que procuram numa dramaturgia, suas ferramentas. Quero dividir minhas questões e meus processos, mas também ouvir as questões e processos dos artistas de MS.”

A residência terá como protagonista o texto, para a partir daí compartilhar os holofotes com outros elementos que compõem a arte teatral, como elenco, direção, figurino, cenário, produção, desafios do mercado cultural, políticas públicas, e todos que o permeiam. Moreno, que é um artista versátil, pois atua no teatro, literatura, televisão e cinema, deve oportunizar uma experiência incrível aos participantes. “Sou formado como ator e, também, dirijo. Mas quando escrevo penso muito em ‘quem’ vai realizar o texto. Gosto de saber do projeto artístico, por que escolheram aquele tema/ texto, estar o mais colado que consigo da sala de ensaio. O dramaturgo organiza o grande mapa do tesouro, mas o tesouro, nós descobrimos juntos”, conta.

Ao longo de 30 anos dedicados ao teatro, Newton conquistou reconhecimento e importantes prêmios, como APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte), Shell, Bibi Ferreira, Questão de Crítica e o Aplauso Brasil. Cena Aberta Idealizado pelo diretor teatral Nill Amaral, a residência artística integra o projeto Cena Aberta, que conta com incentivo do FIC/MS. Nill movimenta a questão cultural de Campo Grande entre este mês de julho a setembro.

O diretor conta os motivos que o levaram a escolher Newton para a residência no Estado, já que vê em Mato Grosso do Sul um grande abismo cultural comparado aos grandes centros do Brasil. “Eu tive contato com o trabalho do Newton nos final dos anos 90, na cidade de São Paulo, numa época marcada pelo início da criação própria da dramaturgia construída por alguns diretores da cidade. Nesse período, o Newton já se destacava com algumas obras em cartaz. ‘Agreste’ e ‘Memória da Cana’ são as que pude assistir”.

Para Nill, o encontro de Newton com os artistas regionais enriquecerá os trabalhos da classe, que terá três dias para se aproximar do diretor. “A vinda do Newton se abre na perspectiva do encontro, possibilitando, não só a experiência dos artistas, de vivenciarem de perto as propostas desse importante diretor, mas também de terem um registro fiel e enriquecedor para o desenvolvimento de seus trabalhos, na troca de saberes e no confronto com as ideias que o seu teatro desperta”.

A formação artística é fundamental para aqueles que trabalham com arte, segundo destaca a atriz e integrante do TGR (Teatral Grupo de Risco), Fernanda Kunzler. “Acredito que a formação artística é sempre importante, em especial quando trabalhamos com arte. Penso que em meio a frentes que realizamos cotidianamente, o tempo momento para a formação faz parte integral do trabalho com o teatro.”

O dramaturgo também deve participar de um bate-papo com o público amador do teatro, cinema e literatura no Sesc, que terá a data e horário divulgados em breve. “Será um papo mesmo, para dividir sobre minhas criações para a cena. Os textos, processos colaborativos, grupos e artistas”, finaliza.

SERVIÇO: A residência artística “A Presença e a Criação na Atualidade”, com Newton Moreno, será realizada das 17h às 20h45, nos dias 25, 26 e 27, no Sesc Cultura. As inscrições devem ser realizadas gratuitamente até a próxima quarta-feira (19), pelo perfil do Instagram: @ofitcia.

[Livia Bezerra– O ESTADO DE MS]

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.