Você conhece a origem dos guardiões? Confira a indicação de filme natalino de hoje

Para comemorar o último mês do ano, e talvez o mais festivo, o jornal O Estado vai indicar séries e filmes no decorrer de todo o dezembro para você entrar no clima natalino.

Nessa semana todas as indicações serão animações para você assistir com as crianças.

A indicação de hoje é o filme A origem dos guardiões.

Sinopse

Após os primeiros sinais do aparecimento repentino do Bicho Papão, também chamado de Breu, os guardiões se reúnem para tentar garantir a proteção das crianças de todo o mundo. De forma inesperada, um novo guardião é escolhido, Jack Frost, a representação da neve e do frio, trapalhão, irresponsável e muito muito travesso.

Com a chegada de Frost, o Coelhão, a Fada do Dente, o Papai Noel e o Sandman tem que se unir para impedir os avanços do Bicho Papão para que ele não transforme os sonhos das crianças em pesadelos e elas parem de acreditar na existência dos guardiões.

Confira o trailer de A Origem dos Guardiões

Ficha técnica

Duração: 1h37m

Ano de lançamento: 2012

Gênero: Animação.

Diretor: Peter Ramsey

Produzido por: Dreamworks

Disponível no Prime Video, Telecine e Apple TV.

Curiosidade

Jack Frost é a personificação da geada e do frio, sendo uma figura lendária élfica pertencente ao folclore do norte da Europa, acredita-se que esse mito seja proveniente dos anglo-saxões e nórdicos. Sua missão é fazer a neve ou criar as condições típicas de inverno, colorir a folhagem no outono e deixar a geada branca nas janelas no inverno. Às vezes aparece em obras de ficção natalinas como um encarregado de criar as condições para que Papai Noel possa fazer sua entrega de presentes, muitas pessoas confirmam ter visto ele em lugares cheios de neve e gelo durante o verão.

Aparições da personalidade Jack Frost

No cinema já foi representado no filme Jack Frost , além da animação A Origem dos Guardiões .

, além da animação . Na franquia de jogos de J-RPG Shin Megami Tensei ele aparece em quase todos os jogos, além de ser o mascote da empresa do game (ATLUS). Ele é representado como um boneco de gelo com gorro azul e normalmente é agressivo.

ele aparece em quase todos os jogos, além de ser o mascote da empresa do game (ATLUS). Ele é representado como um boneco de gelo com gorro azul e normalmente é agressivo. Na franquia de desenhos da Mattel Ever After Higth, filhos do Jack Frost, Jackie Frost e Northwind aparecem como antagonistas no filme Epic Winter/Feitiço de inverno

*informações do Wikipédia

Indicação bônus

Broken Heart List

Cansada do seu emprego tóxico, Ember Reid decide pedir demissão e aproveitar os dias que antecedem o natal para curtir a sua família e colocar a vida de volta aos eixos. O que ela não esperava era uma vingança de seu ex-namorado rancoroso.

Após a demissão, o ex de Ember divulga para todos os seus colegas de trabalho a lista de prós e contras que ela fez sobre o ex-amado e que foi decisiva para o término dos dois. Apesar da vergonha e da humilhação, uma coisa estranha começa a acontecer, o ex-chefe de Ember começa a visitar a padaria dos pais dela todos os dias e ele está… fazendo o contrário tudo o que ela disse que não gostava?

Broken Heart List é um conto rápido de 105 páginas disponível na Amazon. Além da história deliciosa, e que vai te divertir no natal, o livro conta com uma playlist incrível para você escutar enquanto lê.

Agora que você já viu as indicações de hoje, me conta, quem era ou é o seu guardião favorito? O meu é o Coelhão.

Acesse o site amanhã para uma nova indicação de filme ou série natalina.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram