A Fazenda 13: Vai começar! O que esperar do elenco?

Comparações são inegáveis e no Twitter, os fãs de “A Fazenda” se dividem quando o assunto é a melhor edição do reality. A 9 e a 12 são as mais citadas, mas diante do anúncio de 11 dos integrantes da atual temporada, estima-se que as palavras do diretor Rodrigo Carelli serão sacramentadas: o melhor elenco de todos os tempos.

Não se sabe ainda se serão 20 ou 21 confinados, o que só será revelado na estreia, marcadíssima para a noite de terça-feira, 14 de setembro. No domingo, 12, todos seguiram do pré-confinamento, em um hotel na região de Itapecerica da Serra, para a sede onde já estão “reconhecendo o terreno”.

A programação diária será a mesma da temporada passada:

Segunda-feira: exibição da Prova de Fogo gravada, que determina quem recebe o lampião com o poder da chama; Terça-feira: votação ao vivo para formar a Roça, o “paredão” de A Fazenda; Quarta-feira: Prova do Fazendeiro é realizada ao vivo; Quinta-feira: eliminação do peão menos votado pelo público; Sexta-feira: a emissora mostra um compilado de convivência; Sábado: um resumo do que aconteceu na festa de sexta-feira; Domingo: gravação com melhores momentos dos últimos dias.

A previsão é que o programa tenha 94 episódios, chegando ao fim em meados de dezembro. Mas tudo depende da audiência. A edição que sagrou a vitória de Jojo Todynho, ano passado, foi estendida para 101 dias devido à boa resposta do público.

No ar desde 2009, “A Fazenda” é a versão brasileira do reality show “The Farm”, criado na Suécia pela produtora Strix Television. O formato já foi exibido em mais de 40 países.

Mas o que podemos esperar dos fazendeiros da vez? A reportagem de OFuxico preparou um mini-dossiê para que seja seu guia nesta temporada. Vamos lá?

PARTICIPANTES CONFIRMADOS

Liziane Gutierrez: Ao ser apresentada na coletiva de imprensa, ela praticamente assegurou que seu nome é sinônimo de confusão, afinal foi assim que se tornou conhecida…. A modelo e advogada protagonizou um barraco daqueles após brigar com policiais por ser expulsa de uma festa clandestina, em São Paulo, em meio a pandemia. Ela já foi a protagonista de diversas outras tretas, o que lhe garantiu visibilidade aqui e até no exterior. Senta aí e anota:

Em 2015, ela ficou conhecida como “A loira do Rod Stewart” após entregar seu telefone ao cantor inglês, enquanto o astro relaxava na praia do Hotel Sheraton, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, durante passagem pelo Brasil.

Em agosto do mesmo ano, ela disse que o ator Jason Derulo a convidou para uma festa, entretanto, ele botou a botou na rua após Gutierrez se recusar a ficar com o cantor e compositor.

Já em 2016, a influencer acusou o rapper Chris Brown de agressão. Ela alega ter participado de um evento com o cantor norte-americano no Palms Hotel, em Las Vegas, nos Estados Unidos, e levado um soco do artista em seu olho direito.

Fernanda Medrado: A passagem da rapper pelo “Power Couple 5” com o ex-marido Claytão durou apenas duas semanas e eles foram os primeiros eliminados. Mas foi tempo suficiente para ela protagonizar discussões, armar barracos (vem cá, Deborah Albuquerque!) e receber o título de vilã da casa.

No reality de casais, a cantora afirmou que ela e seu marido não estavam em uma boa fase no relacionamento. Durante o jogo, os dois chegaram a brigar, e Medrado revelou que Claytão chegou a pedir para a ex namorada ajudá-lo a escolher o nome do filho com a cantora. Logo após o “Power Couple 5”, ela e o DJ se separaram.

Uma de suas músicas de Medrado, “Rimas do Amor”, entrou para a trilha sonora da novela do SBT “As Aventuras de Poliana”.

Marina Ferrari: Natural de Alagoas, a empresária, youtuber e influenciadora digital de 28 anos era certíssima para a edição passada e chorou na web ao “sobrar”. Na ocasião, ela anunciou que o então namorado, o empresário Stéfano Roberto, havia terminado o relacionamento. Provavelmente por conta da possível ida dela para o game. Solteira deste então, Marina foi alvo de boatos de um affair com o sertanejo Rodolffo, mas nenhum dos dois jamais comentou o assunto. No último mês de maio eles teriam passado um final de semana na fazenda do cantor em Pirenópolis, Goiás.

Mileide Mihaile: a empresária cearense é ex-bailarina e já foi casada com o cantor Wesley Safadão. A influenciadora digital, ela garantiu que o público verá “a verdadeira Mileide” no programa. Ela e o ex se conheceram quando a morena era dançarina da banda “Garota Safada”, da qual ele era vocalista.

Os últimos anos foram bastante conturbados para ela e Safadão. Eles travaram uma briga judicial por conta do valor da pensão paga pelo cantor ao filho deles, Yhudy. Mileide ainda o acusou de atrasar o pagamento. Ela também se envolveu em brigas com Thyane Dantas, atual mulher do cantor e mãe de seus outros dois filhos, Ysis e Dom. Recentemente o forrozeiro disse que pediu perdão à ex.

Tati Quebra Barraco: Desde a primeira edição do reality, a funkeira é esperada no elenco. Recusou todos os convites e agora, aos 41 anos, é uma das grandes expectativas. Uma das pioneiras do funk carioca, é de Tati aquele que é considerado o maior álbum de funk de todos os tempos, “Boladona”. Com o anúncio da cantora no reality, o disco está finalmente disponível nos serviços de streaming. Produzido por DJ Marlboro, a obra prima destaca hits como “Kabo Kaki”, “Dako É Bom”, “Sou Feia Mas Tô Na Moda” e outros.

Mãe de três filhos, Tati se tornou avó aos 29 anos quando sua filha deu à luz Cauã – aos 15 anos de idade. Em 2016, o filho de Tati, Yuri, foi assassinado em uma operação da polícia militar na Cidade de Deus.

Valentina Francavilla: A atriz italiana era assistente de palco do “Programa do Ratinho”, no SBT, desde 2009 e deixou a emissora para entrar no reality. No programa, sua personalidade infantil era a marca. o que pode não agradar no jogo….

Aos 41 anos, Valentina estava no SBT há 12 anos, onde já atuou no humorístico “Sem Controle”, gravou para o quadro “Lendas Urbanas”, além de participações na “Praça É Nossa” e “Câmeras Escondidas do Silvio Santos”.

A italiana também faz sucesso nas redes sociais e tem, inclusive, uma conta no OnlyFans. Causar é com ela! E seus comentários geralmente ácidos e críticos já deram o que falar. Ela não foge de uma “briga” nas redes e já causou polêmica ao falar sobre Preta Gil e seu corpo. Mas nem só de polêmica vive a póbi Valentina! A moça mantém um canal no Youtube, o “Vale Tudo”, no qual, entre outras coisas, ensina italiano.

Bil Araújo: Ex-BBB 21 e ex-No Limite, dizem que ele desistiu do “Bake Off Brasil”, no SBT, para entrar em “A Fazenda 13”. O bonitão capixaba que trocou beijos com Karol Conká no primeiro confinamento, pretende revelar o porquê pediu para sair do reality de sobrevivência na Globo. Ele garante que foi “obrigado” a tomar tal atitude.

Internautas acham que o ex-reality será logo eliminado. Ele garante que não. Pelo amor, né, Bil! Se joga, rapaz!

Mussunzinho: O ator de 28 anos é filho do saudoso humorista Mussum. Ficou conhecido ao estrear na novela “América”, de Glória Perez, exibida em 2005 na Globo. Voltou as telas em 2009, na novela “Caminho das Índias”. No ano seguinte, apresentou o infantil, “TV Globinho” e em 2014, participou de “Malhação Sonhos”. Na Globo, fez ainda “A Força do Querer” e o trabalho mais recente foi em “Bom Sucesso”. Ele migrou para a Record, onde atualmente está no ar em “Gênesis”. Além das telenovelas, Antônio Carlos atuou em séries como “Os Suburbanos”, “Impuros” e “Tô de Graça”.

Nego do Borel: O cantor de “Você Partiu Meu Coração” e “Me Solta” terá que segurar a boca e, por questões judiciais, não citar a ex-namorada, Duda Reis, que o acusa de violência doméstica. Ele até tentou reverter, acusar a modelo, mas não dei, a justiça rejeitou o pedido. Mas ele poderá falar de sua carreira na música e nas investidas como ator.

Na TV, Nego fez duas temporadas de “Malhação” (2015 e 2016) e também deu vida a Tião no humorístico “Os Trapalhões” (2017), ambos na Globo. Fez participações em “A Força do Querer” (2017) e “Salve-se Quem Puder” (2020), além, de participar também da 13ª temporada do “Dança dos Famosos” (2016), também na Globo.

Victor Pecoraro: O ator paulista de 43 anos já fez novelas na Globo, como “Chocolate Com Pimenta”, no SBT e mais recentemente na Record TV. Pai de duas filhas – Sophia, de 10 anos, e Rebekah, de 4 anos – ele afirma que não se envolve em polêmicas. Paulista de São Caetano do Sul, São Paulo, ele mora no Rio de Janeiro, com a família. Casado desde 2012, ele pediu a mão da então namorada Renata Muller em casamento ao vivo, quando participava do quadro “Dança dos Famosos”, no extinto “Domingão do Faustão”.

Dayane Mello: Finalista do Gran Fratello VIP, equivalente ao “Big Brother” na Itália, a modelo catarinense de 32 anos mora na Europa há dez anos. Durante o “BBB21”, ela fez campanha contra Gil do Vigor e revoltou alguns fãs da cachorrada. Na Itália, Dayane era odiada pelas torcidas do Gran Fratello, e ficou em 4º ar graças aos fãs daqui, que fizeram campanha pesada. Nascida em Joinville, ela teve uma infância difícil ao lado dos quatro irmãos por causa da ausência de sua mãe. Um deles morreu nu acidente de carro quando ela ainda estava confinada. Dayane assistiu ao funeral por chamada de vídeo.

MC Gui: Guilherme Kaue Castanheira Alves é cantor e compositor de funk ostentação. Nascido em Lorena, São Paulo, o rapaz deu os primeiros passos na carreira com apenas 10 anos, como uma brincadeira. E foi justamente brincando que ele se queimou feio… O cantor de funk estava na Disney, em 2019, quando fez bullying com uma criança. Cancelado, ele diz que até hoje faz tratamento psicológico por conta do ocorrido.

Mas as polêmicas não pararam por aí… No último dia 14 de março, MC Gui foi detido em um cassino clandestino de luxo, em um bairro nobre da zona sul de São Paulo. Cerca de 200 pessoas participavam do evento ilegal, mesmo com o agravamento da pandemia do novo coronavírus no Brasil.

Tiago Piquilo: Aquele da cirurgia para dar um up no órgão genital… O cantor sertanejo, dupla de Hugo, não terá como fugir de perguntas sobre o aumento peniano… Imaginem desde já as caras e bocas de Tati Quebra Barraco…

Por conta da cirurgia, ele perdeu a namorada, a cantora Tânia Mara, ex-mulher de Jaime Monjardim. Tiago Ele confessou que ela se assustou com a repercussão do procedimento estético.

“Imagina, você estar com um cara e no dia seguinte acordar com o nome envolvido em todas as matérias, as pessoas brincando e levando para o lado da gozação? É terrível. Como não compreender que a pessoa vai tomar um susto, vai ficar sem chão e ficar nervosa?”, questionou.