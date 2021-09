A Fazenda 13: Inês Brasil realiza sonho e ‘invade’ o reality

A estreia de “A Fazenda 13”, nesta terça-feira, 14 de setembro, promete ser surpreendente e uma bela mostra disso foi exibida na noite de segunda-feira, 13. Rodrigo Faro comandou um “esquenta” para o programa, divulgando novos participantes e integrantes do Paiol. Mas o que causou realmente foi a participação da indescritível Inês Brasil. A cantora do hit “Undererê” apareceu bem Panterona, na sede do reality show.

Durante o “Paiol TikTok”, foi exibido um VT com a suposta entrada da artista. A convite da Record, numa ação pra lá de criativa, a cantora visitou o local em que os peões ficarão confinados, em Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo.

“A mãe tá on! Tô na fazenda! O pau vai torar!”, disse ela ao entrar.

Inês mostrou seu lado atriz um pouco antes da entrada triunfal e fez uma encenação no quarto de hotel. A cantora “roubou” uma mala do local em que os peões estavam confinados. Em seguida, ela foi até Itapecerica e se passou por uma participante.

Ao conseguir entrar no local, a Panterona delirou ao conferiu as instalações externas do espaço rural. Mas a alegria da musa do “Undererê” durou pouco. Logo um dos seguranças foi informado da invasão e foi retirar a falsa peoa do confinamento. Inês Brasil só teve tempo de ver as galinhas…

A participação da queridinha da internet deixou a web em polvorosa e os internautas pediram que Boninho dê uma chance à Panterona no “BBB22”. Houve também pedidos para o diretor de “A Fazenda 13”, Rodrigo Carelli, colocar de fato Inês Brasil no elenco.

Inês Brasil ficou conhecida e virou “meme eterno” após suas insistentes tentativas de entrar no “Big Brother Brasil”.

Até hoje a musa da internet não conseguiu entrar em nenhum reality, mas fez sua carreira consolidar na internet, com quase 1M de seguidores, ela é muito querida pelo público.