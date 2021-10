A Fazenda 13: Bil Araújo se torna peão mais impopular do reality

Em seu terceiro reality só este ano, Bil Araújo se tornou persona non-grata entre os fãs do formato. O peão de “A Fazenda 13”, Record TV, já não é mais tão popular como quando exibiu seu tanquinho nas duas primeiras semanas do “BBB21”.

Sua passagem pelo programa da emissora da Barra Funda já é um desserviço para sua carreira como modelo e influenciador digital. Isso, porque desde o começo do reality rural, Bil já perdeu mais de 147 mil seguidores. No dia em que “A Fazenda 13” completa um mês, o saldo do modelo é o pior da casa e o único negativo. Todos os outros participantes (até Nego do Borel, que foi expulso) ganharam alguns milhares de novos fãs.

A má fama do modelo extrapola os números do Instagram – e quem dera fosse isso. Desde que chegou ao reality da Record TV, ele tomou uma postura de jogador, experiente e focado no jogo, o que não ajudou em nada sua imagem do lado de fora. Recentemente, deu um fora e começou a agir com estranheza com Lary Bottino, porque disse estar focado em suas estratégias.

Nos bastidores da Globo, o simpático modelo também já não é mais tão bem-vindo assim. Em uma das conversas com outros peões da casa, Bil afirmou que pegou uma infecção de urina dentro do programa de sobrevivência. Contudo, a emissora cortou essa parte na pós-produção do jogo.

A repercussão da fala do lado de fora do reality não foi nada positiva e a emissora precisou se pronunciar. Ademais, ao desmentir o modelo, afirmou que não instruiu os peões a esconderem ou não compartilharem conteúdos a respeito do programa.