A cozinha de raiz sul-mato-grossense: I Circuito Gastronômico de Campo Grande resgata tradição, memória e identidade cultural do estado

Com o intuito de valorizar a gastronomia cultural e regional do estado de Mato Grosso do Sul, o I Circuito Gastronômico de Campo Grande – Edição Sabores da Terra estreia nesta terça-feira (18) até o dia 7 de maio. Com mais de 60 restaurantes, bares, cafeterias e hamburguerias inscritos no evento, o circuito apresenta diversos pratos típicos de MS para cativar a população sul-mato-grossense em uma tentativa de trazer para perto a relação entre a sociedade e a gastronomia.

De acordo com o curador chef do projeto, Paulo Macedo, os pratos preparados para o circuito são de autoria dos restaurantes inscritos e possuem receitas com preparos de especiarias de MS. A ideia surgiu através de um estímulo entre os chefes do estado para inovarem e apresentarem a culinária do Estado.

Os pratos

Entre as atrações dos pratos que serão apresentados no evento, o Achadinho Pantaneiro, Banana Split, Baronesa Boef, Bourguignon de Carne Seca, Bolinho de Traíra, Choripan Sertanejo, Galinha Caipira, Gelato de coco com caramelo de furnas e maracujá, Risoto Pantaneiro e entre outros, são alguns dos pratos que serão encontrados no circuito.

Os valores para consumo variam dependendo de cada categoria que o prato pertence. Na temática restaurantes os valores giram em torno de R$ 50 a $ 63 reais. Hamburguerias de $20 a $25, cafeterias entre 30 e 35 reais.

Serviços:

Para mais informações e listagem dos participantes, visite o site: www.circuitogastronomicocg.com.br.