53 anos de Videogames

Criado na Capital, Museu Itinerante de Videogames chega a Campo Grande em 11 de janeiro para celebrar mais de cinco décadas de evolução dos jogos eletrônicos

Super Mario Bros, Sonic, Pokémon, Mortal Kombat, Street Fighter, Mega Drive, Game Boy e Super Nintendo (SNES) são apenas alguns dos clássicos que marcaram gerações no universo dos videogames. Para celebrar 53 anos de evolução dos jogos, Campo Grande será o palco da maior exposição itinerante sobre o tema no Brasil. De 11 a 26 de janeiro de 2025, o Museu do Videogame Itinerante estará no Shopping Bosque dos Ipês, com entrada gratuita e atrações para todas as idades, oferecendo aos visitantes uma imersão na história dos videogames, desde os primeiros consoles até os mais modernos.

Com mais de 450 consoles de todas as gerações, desde o pioneiro Magnavox Odyssey, de 1972, até os modelos atuais como PlayStation 5 e Xbox Series, a exposição traz um mergulho profundo na história do entretenimento digital. Para o curador do Museu, Cleidson Lima, realizar o evento em Campo Grande tem um sabor especial

A exposição abrange cinco décadas de evolução dos videogames, uma verdadeira linha do tempo que começa com o primeiro console doméstico da história, o Magnavox Odyssey., Entre as relíquias expostas, o público poderá interagir com o Atari Pong (1976), o Telejogo Philco Ford (1977), o Nintendo 64, e até mesmo o primeiro portátil a usar cartuchos, o Microvision, lançado em 1979.

Montagem do Museu

Criado na capital sul-mato-grossense em 2011, o evento retorna às suas origens, proporcionando uma experiência especial para o público local. Neste ano, a exposição celebra os 53 anos dos videogames, sendo a primeira cidade receber o museu nesta temporada de 2025. Os visitantes terão a oportunidade de não apenas conhecer, mas também jogar uma seleção de títulos clássicos e contemporâneos, vivenciando a evolução dos jogos eletrônicos ao longo das décadas.

Em entrevista ao Jornal O Estado, o curador do Museu, Cleidson Lima, destaca um dos principais atrativos da exposição: a oportunidade única de os visitantes não apenas conhecerem, mas também jogarem em consoles de todas as gerações.

“Campo Grande foi a cidade onde tudo começou, em 2011. Sempre que voltamos aqui, é como um retorno para casa. É uma chance de trazer para nossa cidade novamente uma das maiores experiências interativas de cultura pop do país. A ideia é que as pessoas possam vivenciar, de forma prática, a história dos videogames, jogando em consoles históricos”, afirma Lima.

A seleção dos jogos e do console para a exposição, Cleidson explica que o principal objetivo é proporcionar aos visitantes a experiência de conhecer e jogar todas as gerações de videogames. “Selecionamos os maiores clássicos de cada década, como o ‘Telejogo Philco Ford’ (o primeiro videogame fabricado no Brasil), ‘Atari 2600’, ‘Odyssey’, ‘Nintendinho 8 bits’, ‘Master System’, ‘Mega Drive’, ‘Super Nintendo e muitos outros’”, destaca Lima. A curadoria busca, assim, cobrir todas as fases dessa história, com consoles que marcaram cada época e foram fundamentais para a evolução do setor.

Um dos maiores atrativos do Museu do Videogame Itinerante é a realização de torneios de jogos clássicos e contemporâneos, que prometem agitar os visitantes. Durante o evento, serão promovidos torneios de títulos como Mortal Kombat, Street Fighter, Mario Kart e Super Smash Bros, além do tradicional futebol digital, resgatando as disputas que marcaram as antigas locadoras de games.

Todos os torneios contarão com premiações diversas, fornecidas por parceiros do Shopping Bosque dos Ipês, além de medalhas para os vencedores. As inscrições para os torneios serão realizadas presencialmente, com início uma hora antes de cada competição, exceto para o concurso de cosplay, que terá inscrições online.

“Queremos resgatar essa experiência que muitos viveram nas décadas de 80 e 90, quando jogar na locadora se tornava um evento social”, diz Cleidson. Além dos torneios, o evento contará com o Palco Movimento’, um espaço dedicado aos fãs de dança, onde os participantes poderão competir em desafios de Just Dance, com direito a prêmios para os melhor colocados.

Além dos jogos

O Museu do Videogame Itinerante tem uma origem inusitada. Em 2010, Cleidson Lima, fundador do projeto, estava com sua coleção de videogames tão espalhada pela casa que até os consoles estavam pendurados nas paredes. Foi quando sua esposa, Janaína Ivo, deu um ultimato: “Ou você transforma essa coleção em um museu, ou você sai de casa com eles” Em resposta, Cleidson, em 2011, o Museu do Videogame Itinerante nasceu. Hoje, a coleção se transformou na maior exposição de videogames retrôs do Brasil, levando a história dos games para todo o país.

Para Lima, o Museu é uma verdadeira aula de história do entretenimento digital. “Não se trata apenas de mostrar consoles e jogos. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência interativa, onde pais, filhos, avós e netos possam compartilhar suas vivências com os videogames. O museu se torna um ponto de encontro entre gerações”, diz o curador.

Embora a exposição traga grandes clássicos do passado, também há espaço para as novas gerações de consoles. “Os jogos atuais têm gráficos impressionantes, que mais parecem filmes. A evolução que testemunhamos ao longo desses 53 anos é fascinante. Mas a ideia aqui é não só mostrar os consoles modernos, mas permitir que o visitante jogue neles, sentindo a diferença da evolução ao longo do tempo”, destaca Cleidson.

O PlayStation 5, o Xbox Series e o Nintendo Switch estarão em exibição, e os visitantes poderão jogar os lançamentos mais recentes, além de explorar áreas de realidade virtual com o PlayStation VR2, que oferece uma imersão total. “A realidade virtual é uma das atrações mais aguardadas, com jogos que transformam a experiência do jogador em algo realmente único”, acrescenta Lima.

Legado

O Museu já passou por 19 estados brasileiros, recebendo cerca de 5 milhões de visitantes anualmente. Desde sua criação, o projeto conquistou o reconhecimento nacional e internacional, recebendo prêmios como o de Museu Mais Criativo” em 2014, concedido pelo Ministério da Cultura. “Além disso, em 2016, o Museu foi um dos representantes do Brasil no maior encontro de museus do mundo, em Paris.

Este evento também já marcou presença no “London Games Festival”, o maior festival de games da Inglaterra, e continua sendo uma das principais atrações culturais de Mato Grosso do Sul. Em 2024, mais de 100 mil pessoas visitaram a exposição em apenas 16 dias. Cleidson acredita que o público de Campo Grande tem uma relação especial com os videogames. “Aqui temos um público muito apaixonado pela cultura geek e pelos videogames. É um dos lugares com o maior número de visitantes, e a expectativa para este ano é ainda maior”, afirma.

A interatividade é um dos pilares do Museu. Para Lima, a experiência vai além do simples entretenimento: “Queremos que o visitante reflita sobre a evolução da tecnologia e da cultura pop. Muitos chegam achando que o mundo dos videogames é restrito a algumas grandes marcas, como Nintendo, PlayStation e Xbox. Mas ao se depararem com mais de 450 consoles de diferentes épocas e regiões, percebem que a história dos videogames é muito mais rica e diversificada”.

Serviço

A exposição “53 anos de Videogames”, organizada pelo Museu do Videogame Itinerante, acontecerá de 11 a 26 de janeiro de 2025, no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande, das 15h às 21h (seg a sáb) e 14h às 20h (dom). Entrada gratuita. Para mais informações e atualizações sobre a programação, os interessados podem acompanhar o Instagram oficial do Museu (@museudovideogameoficial).

Amanda Ferreira