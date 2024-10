Grupo Conforti lança campanha “A Prateleira que Inclui” em outubro com foco na inclusão de crianças autistas

Durante o mês de outubro, o Grupo Conforti promove a campanha “A Prateleira que Inclui”, uma iniciativa que vai além da simples doação de brinquedos, com o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância de doar brinquedos que funcionem como ferramentas de aprendizado e desenvolvimento, especialmente para crianças autistas.

A ação tem como ponto de coleta o Burger King da Avenida Mato Grosso, em Campo Grande, e beneficiará o projeto Guardião Azul – Amigo do Autista. Qualquer pessoa pode contribuir com doações.

Segundo Thiago Conforti, diretor de marketing do Grupo, “a doação de brinquedos para crianças autistas vai além de algo material. Brinquedos são ferramentas de aprendizado, desenvolvimento e inclusão, especialmente para crianças que enfrentam desafios na comunicação e interação social”. A campanha busca criar uma conexão emocional com o público, destacando que as doações vão além de proporcionar felicidade, contribuindo para um mundo mais inclusivo e consciente.

Com essa ação, o Grupo Conforti reforça seu compromisso com a responsabilidade social e a inclusão, destacando-se como uma empresa que valoriza causas relevantes para a comunidade. Ao envolver os consumidores, o grupo também estimula o engajamento e a fidelização, criando um senso de pertencimento em seus clientes, que se sentem parte de uma causa maior.

Serviço:

A Prateleira que Inclui – doações de brinquedos para o Projeto Guardião Azul – Amigo do Autista

Endereço: Av. Mato Grosso, 3566 – Burger King

Validade: até final de outubro