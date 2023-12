Veio aí! Depois de 23 anos, A Fuga das Galinhas 2 estreia hoje

A Fuga das Galinhas 2 – A ameaça dos nuggets estreou no Brasil na manhã desta sexta-feira (15). O novo longa-metragem está disponível na Netflix e é uma sequência direta da comédia original lançada nos anos 2000.

No novo filme, após fugir da granja e viverem tranquilos do outro lado do lago, Ginger e Rocky tem uma filha, a pequena Molly. Mas, com o espírito aventureiro de seus pais correndo no sangue, a pintinha não gosta da vida pacífica que as galinhas levam ali e tem curiosidade em saber o que tem no continente. Depois de ter virado mãe, Ginger fica bem mais cautelosa e cuidadosa, mas Molly consegue fugir do olhar atento da mãe e acaba entrando no caminhão que leva para a granja. Ginger, Rocky e toda a turma se reúnem para resgatar Molly e impedir que ela vire nugget.

Esse novo stop-motion vem 23 anos depois do primeiro filme das amadas galinhas fugitivas. E é válido destacar que A Fuga das Galinhas detém o recorde de animação em stop-motion que teve a maior venda de bilheteria da história. O longa faturou aproximadamente 225 milhões de dólares nas bilheterias mundiais em 2000.

Já a sequência não está disponível nos cinemas, mas na plataforma de streaming Netflix. A Ameaça dos Nuggets foi lançado dia 08 de dezembro no Reino Unido, mas só ficou disponível para o público brasileiro na manhã de hoje.

Com o período longo de lançamento entre os filmes, os atores que dão voz aos personagens mudaram. No inicial, Julia Sawalha dava voz à Ginger e Mel Gibson era a voz do Rocky. Já na sequência, Zachary Levi , de Shazam, interpreta o Rocky, enquanto Thandie Newton, de Westworld, é a nova Ginger. E como adição no elenco, a atriz Bella Ramsey, que se destacou como a protagonista Ellie na série The Last Of Us, é a Molly em A Fuga das Galinhas 2, a filha do casal.

Já os dubladores brasileiros são Miriam Ficher, Marco Ribeiro e Ana Elena Bittencourt.

A animação tem indicação livre. Confira abaixo o trailer oficial:

