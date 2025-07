2ª Mostra Campo Grande de Teatro de Bonecos vai até o próximo domingo

Mostra gratuita celebra a arte do teatro de bonecos em Campo Grande, com espetáculos, oficinas e ações culturais em diversos pontos da cidade

A magia do teatro de bonecos vai tomar conta da capital nesta semana com o início da 2ª Mostra Campo Grande de Teatro de Bonecos promovido pelo grupo Deslimites. O evento, que celebra a tradição cênica dos fantoches e marionetes, promete aproximar o público campo-grandense dessa arte encantadora por meio de apresentações teatrais, oficinas de manipulação, desfiles e uma exposição especial de bonecos.

A 2ª Mostra começou na última sexta-feira (18) e segue até agosto com uma programação gratuita em vários pontos da cidade, incluindo feiras, escolas e espaços culturais. A abertura contou com oficina de manipulação no Teatral Grupo de Risco, voltada à relação entre boneco e manipulador.

Neste sábado (20), às 16h, o Teatro Prosa, no Sesc Horto, recebe o espetáculo “Fábulas”, do grupo Mevitevendo (SP), com ingressos gratuitos pelo Sympla. No domingo (21), às 9h, na Feira Bosque da Paz, haverá desfile de bonecos seguido da peça Navegantes, do grupo Deslimites, que trata de temas ambientais por meio da jornada de um peixinho do Pantanal ao mar.

“A ideia é ir aonde o público está”

A idealizadora da 2ª Mostra Campo Grande de Teatro de Bonecos, Lú Bigatão, conta para a reportagem que a iniciativa surgiu de forma natural, após mais de três décadas de trabalho com teatro de bonecos e mais de vinte espetáculos montados. A ideia foi reunir os melhores trabalhos do repertório e levar a arte para onde o público está, como praças e feiras livres, além de escolas rurais com acesso limitado à cultura, como Arrozedinho e Anhanduí.

“É muito bonito ver esse amor, e não é só das crianças, são pessoas de todas as idades. Os adultos também se encantam, parece que a criança interior desperta quando eles veem os bonecos em cena. É emocionante mesmo. E o teatro de bonecos é isso: é pra todas as classes sociais, para todas as idades”, conta.

Lú Bigatão destaca que o teatro de bonecos, apesar de ser uma linguagem muito específica, tem grande força expressiva no teatro contemporâneo, especialmente quando aliado a temas relevantes. No caso do grupo Deslimites, todos os espetáculos têm foco ambiental,uma marca presente desde os primeiros trabalhos, como “Lá Coragem Moçada”.

O cuidado com o Pantanal, Cerrado, animais e plantas é o foco central do trabalho artístico de Lú Bigatão, tanto no teatro quanto no audiovisual. Seu espetáculo Navegantes é o mais querido e requisitado do grupo, encantando todas as idades ao tratar com sensibilidade a relação entre humanos e meio ambiente, e segue cada vez mais atual e necessário.

“A peça encanta públicos de todas as idades ao abordar, de forma sensível, a relação do ser humano com o meio ambiente, convidando à reflexão sobre como nos conectamos com a natureza. É um espetáculo necessário e cada vez mais atual”, resume Lú Bigatão.

Programação

A programação continua no sábado, 2 de agosto, às 20 horas, na Feira Ziriguindum (Praça Preto Velho, Jardim Paulista), novamente com o espetáculo Navegantes. No dia seguinte, domingo, 3 de agosto, o grupo Deslimites apresenta a peça na Feira Borogodó, no bairro Coophafé, às 10 horas.

No sábado, 9 de agosto, às 16 horas, é a vez do grupo Florescer do Cerrado levar ao palco do Teatro Prosa, no Sesc Horto, o espetáculo Dona Arara Vai Casar, uma montagem que promete divertir o público com sua narrativa bem-humorada e regional.

A peça Navegantes retorna no domingo, 10 de agosto, às 10 horas, na Feira da Praça Bolívia, também no bairro Coophafé. Já na terça-feira, 12 de agosto, às 14 horas, o espetáculo Dona Arara Vai Casar será apresentado na Escola Estadual Padre Franco Delpiano, localizada no Anel Rodoviário.

Na quarta-feira, 13 de agosto, o grupo Florescer do Cerrado apresenta Piraputanga na EM Rural Barão Rio Branco, no Distrito de Rochedinho, às 14 horas.O grupo faz uma rodada dupla de apresentações na quinta-feira, 14 de agosto: pela manhã, às 9h30, na EM Rural José Patrocínio, e à tarde, às 15h30, na EM Isauro Bento Gonçalves, no Distrito de Anhanduí.

Encerrando a programação presencial, no dia 15 de agosto, sexta-feira, será inaugurada a Exposição de Bonecos no Espaço Teatral Grupo de Risco. A mostra ficará aberta ao público das 14h às 20h, com visitação até o dia 30 de agosto.

Por Amanda Ferreira

