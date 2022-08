Lady Gaga é confirmada em sequência de Joker

A cantora Lady Gaga, foi oficialmente confirmada na sequência de Joker, Folie A Deux. Especulações sobre sua participação no filme ocorrem desde junho, após confirmação da sequência.

Lady Gaga postou um pequeno vídeo em suas redes sociais, onde mostra a silhueta de Joker enquanto dança, e logo depois a da cantora fazendo o mesmo. O vídeo termina com a data de estreia do filme, 4 de outubro de 2024.

Supostamente, Folie A Deux vai ser um musical, o que encaixa no seu talento e experiência enquanto cantora.

