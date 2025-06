23º Arraial de Santo Antônio movimenta Campo Grande de 12 a 15 de junho

Evento acontece na Praça do Rádio Clube com shows, comidas típicas e programação religiosa em homenagem ao padroeiro da cidade

A Praça do Rádio Clube, na Capital, será o cenário da 23ª edição do Arraial de Santo Antônio entre os dias 12 e 15 de junho. A festa, que já faz parte do calendário cultural da capital sul-mato-grossense, deve reunir milhares de pessoas para celebrar as tradições juninas com música ao vivo, comidas típicas e manifestações religiosas.

Durante os quatro dias de programação, a partir das 17h30, o público poderá conferir apresentações musicais e aproveitar as 28 barracas de alimentação, coordenadas por organizações sociais sem fins lucrativos. A venda de produtos nesses espaços representa uma importante fonte de renda para entidades que atuam em projetos socioassistenciais na cidade.

O evento começa na quarta-feira (12), com shows de João Marcos e Zé Ronaldo às 19h, seguidos pela dupla Jads & Jadson às 21h. No dia seguinte, sexta-feira (13), feriado de Santo Antônio — padroeiro de Campo Grande —, a programação inclui a tradicional procissão com saída às 19h da Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua em direção à Praça do Rádio Clube, onde também será celebrada a missa, no mesmo horário. A noite segue com show de Gilson e Júnior, às 21h.

No sábado (14), a festa continua com Max Henrique às 19h e Alex e Yvan às 21h. O encerramento no domingo (15) terá forró com Fábio Cunha, às 19h, e a apresentação do grupo Ipê da Serra, às 20h.

A entrada é gratuita e o acesso é livre para todos os públicos. O sorteio das entidades participantes das barracas foi realizado no dia 30 de maio, na Esplanada Ferroviária. A relação completa foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta segunda-feira (2).

