Mocidade Independente da Nova Corumbá é a campeã dos desfiles do Carnaval 2022

Em Corumbá, o final de semana foi de muito samba no pé e desfiles com as escolas de samba no Carnaval 2022. E, a Escola que mais brilhou nas passarelas foi a Mocidade Independente da Nova Corumbá, que foi a campeã com 157 pontos.

A agremiação, que desfilou na sexta-feira, 23 de abril, apresentou o enredo “A Esperança que surge das matas: Ossaim, o Orixá da Saúde.”

O resultado foi divulgado no início da noite de ontem (25), após a apuração das notas atribuídas pela comissão julgadora. O vice-campeonato ficou com a Unidos da Major Gama (156,3 pontos). A escola de samba A Pesada conquistou o terceiro lugar (156,1 pontos).

Presidente da escola campeã, Reinaldo Aparecido, disse que o títulos coroou um grande trabalho de toda a comunidade, a quem ele afirmou “só ter a agradecer”. Ele recebeu o troféu de campeão das mãos do secretário municipal de Gestão e Planejamento, Eduardo Iunes.

O desfile campeão

Segunda a desfilar na sexta passada (22), a Mocidade Independente da Nova Corumbá, levou 550 componentes para a Passarela do Samba para defender o enredo “A Esperança que surge das matas: Ossaim, o Orixá da Saúde”

Desenvolvido pelo carnavalesco Edilson Oliveira, o desfile da Mocidade mostrou ao público que, mesmo em tempos pandêmicos, sem perder a devoção e acreditando que tudo é possível, a esperança deve renascer em nossos corações todos os dias da nossa existência, buscando o nosso bem físico e espiritual, emanando bênçãos e proteção àqueles que dedicam sua vida em favor do próximo. É a figura da esperança encarnada na abnegação dos profissionais da saúde.

O enredo da única escola da zona Sul da cidade contou que a “Esperança” surge do povo das matas e fez uma saudação poética a Ossain, o Orixá da medicina, da convalescença, da cura através das ervas sagradas. O Deus das ervas, dono das matas, mestre do poder curativo das plantas que proporciona o axé, o poder, o fundamento, a vitalidade, a segurança e principalmente a força vital.