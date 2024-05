1º Festival Pantaneiro da Viola Caipira visa resgatar a música sertaneja raiz

Competição será realizada durante a 3ª edição da Copa de Laço Comprido

A partir de junho, Campo Grande recebe a 1ª edição do Festival Pantaneiro da Viola Caipira. O concurso será voltado para duplas sertanejas, violeiros e violeiras solos e trios de viola caipira, está com inscrições abertas para artistas de todo país, que competirão com mais de R$ 4.000,00 em premiações distribuídas entre os três primeiros lugares.

O festival é realizado pela ACVVMS (Associação Cultural dos Violeiros e Violeiras do Estado do Mato Grosso do Sul) e Acrissul (Associação de Criadores de Mato Grosso do Sul), durante a 3ª Copa Acrissul de Laço Comprido.

Segundo o organizador do evento, Anderson Alvarenga, o objetivo do festival é promover e incentivar a cultura sertaneja raiz, além de valorizar a tradição da viola caipira e proporcionar um evento para artistas de todo o Brasil mostrarem seu talento, além de fomentar o turismo cultural na região, atraindo visitantes e fortalecendo a identidade cultural do Mato Grosso do Sul. Para ele, a inspiração maior para a criação do concurso foi a falta de incentivo para a cultura da música sertaneja raiz.

“Muitos já tentaram realizar um evento do tipo aqui em MS e na Capital, mas não deram continuidade, às vezes por falta de incentivo e até mesmo por motivos financeiros. Eu sou violeiro de Campo Grande, e depois de muitos anos fora, voltei com e não encontrei incentivo no Estado para a classe sertaneja raiz. Esse tipo de música é tratada como ‘um ponto cultural’, como se fosse algo ultrapassado, servindo apenas para atos culturais, esquecendo que a viola caipira movimenta uma vasta quantidade de artistas profissionais que vivem diretamente do instrumento e da música raiz”, argumentou.

Como artista, Alvarenga sentiu a dificuldade de encontrar espaços para tocar, e alega que a música sertaneja raiz não é valorizada no Estado. “Comecei a procurar lugares para tocar e não encontrava, festas e feiras de praças raramente dão espaço para artistas da viola caipira, então eu resolvi defender os violeiros ‘esquecidos’ de Campo Grande e do Estado, depois que descobri que tem muitos artistas do gênero escondidos e sem oportunidade”, explicou em entrevista ao jornal O Estado.

“Criei o encontro nacional de Violeiros e Violeiras do Estado de Mato Grosso do Sul, edição Campo Grande 2023, no Parque das Nações Indígenas, com apoio do governo estadual e Sesc MS, depois levei para o município de Vicentina. Agora, vamos ter o festival, que será um esquenta para a etapa nacional, que será realizada nos dias 09 a 11 de agosto na Praça do Rádio Clube, com uma moto em primeiro lugar, uma categoria nacional e uma homenagem a saudoso de violeiro de Campo Grande Ivo de Souza”, disse Alvarenga.

No sangue

O gosto pela viola e pela música sertaneja raiz por parte de Anderson Alvarenga não é recente. O músico é sobrinho neto de Murilo Alvarenga, da dupla Alvarenga e Ranchinho. Fundada em 1929, os músicos começaram a se apresentar em circos no interior paulista; cinco anos depois, em 1934, a dupla foi contratada pelo maestro Breno Rossi para cantar na Rádio São Paulo. Após isso, Alvarenga e Ranchinho fizeram músicas de carnaval, trabalharam no Cassino da Urca e desenvolveram um talento para a sátira política, conhecidos como ‘Os Milionários do Riso’.

“Como sobrinho neto de uma dupla que fez história com a música raiz no passado, não tem como eu não defender o estilo. Nosso encontro de Violeiros e Violeiras do MS é único no Brasil, já trouxe nomes como Brenno Reis e Marco Viola, Alex e Yvan, Luís Goiano e Girsel Da Viola, Manutti, Bato e Cleber, Jads e Jadson, João Lucas e Walter Filho e ainda abre espaço para novos talentos. MS é a Terra da Viola, porém raramente se vê shows com viola caipira”, disse Alvarenga.

Até então, artistas de vários estados do país já se inscreveram, como Espírito Santo e São Paulo. O júri será composto por autoridades da cultura e música, músicos profissionais de Mato Grosso do Sul e outros. Os três melhores da etapa estadual serão classificados para a etapa nacional, realizada em agosto.

“Esta é uma oportunidade única para os amantes da música sertaneja raiz mostrarem seus talentos e compartilharem sua paixão pela viola caipira. As inscrições são limitadas, portanto, não perca tempo em garantir sua participação neste evento memorável”, finaliza Anderson Alvarenga.

Serviço

As inscrições estão abertas na página da @acvvms, instagram. O festival será realizado no dia 2 de junho, a partir das 13h, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Para mais informações e credenciamento, é possível entrar em contato por meio do e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (67) 99810-7942.

Por Carolina Rampi

