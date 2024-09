1ª Feira do Panamá será neste domingo com artesanato, carros antigos, show e adoção de pet

Evento terá também música ao vivo e apresentação de dança

No próximo domingo (8), será realizada a 1ª Feira das Amigas do Jardim Panamá, que terá artesanato, desapego, gastronomia, shows, exposição de carros antigos, apresentação de dança, arrecadação de ração e adoção de pet, entre outros.

A feira irá fazer parte do calendário da Prefeitura de Campo Grande (MS) e integra o projeto de revitalização da região, que pretende investir no local para eventos sociais, culturais e melhorias.

Foi no ano de 2022 que Maria de Fátima Rodrigues Dias Gonzalez, moradora do bairro Panamá, teve a iniciativa de, por meio do projeto da Funesp “Movimenta Campo Grande”, levar atividade física para a famosa Praça do Panamá.

As aulas tiveram início em maio de 2022,com pilates, funcional e ritmos, logo em seguida foi formado o grupo de WhatsApp “Amigas do Jardim Panamá”, que hoje se tornou uma rede de ajuda entre pessoas que divulgam serviços, cuidado, saúde e lazer. ” A partir daí nasceu um grande grupo de amizade, tanto no virtual como presencial, durante as aulas e depois também”, disse Fátima.

A abertura da feira começa às 9h, já com música ao vivo até às 10h. Até as 14h os apaixonados por carro poderão conferir uma exposição de veículos antigos. No período da tarde, das 12h as 14h, há show do Projeto Hippie, e as 15h, apresentação de dança do Estúdio Jéssica Loureiro. Haverá ainda arrecadação de ração e feira de adoção de animais da ONG Pedacinho do Céu.

Serviço: A praça do Panamá fica localizada entre as ruas: Jerusalém, Palestina, Náutico e Beatriz Cordeiro Leal, no bairro Jardim Panamá (Portal do Panamá), perto do terminal Júlio de Castilho. A feira é um espaço aberto e gratuito.

Por Carolina Rampi