17ª Semana do Artesão: Feira, exposições, rodada de negócios, atrações culturais e oficinas de artesanato fazem parte do evento

De 19 a 25 de março, Campo Grande sedia a 17ª edição da Semana do Artesão com atrações realizadas no Bioparque Pantanal, Armazém Cultural, escolas públicas, Morada dos Baís e Assembleia Legislativa. Uma das grandes novidades da programação é a inauguração da filial da Casa do Artesão no maior aquário de água doce do mundo.

A programação oficial inclui Feira de Artesanato ‘Mãos que Criam’, Noite Cultural e Homenagens, Rodada de Negócios, Exposições de Artesanato, atrações culturais, oficinas para crianças e adultos e palestras. O objetivo da Semana do Artesão é valorizar a identidade cultural de Mato Grosso do Sul e promover sua consolidação como setor econômico sustentável, por meio de ações de fomento, geração de renda, capacitação com foco no empreendedorismo, além de atividades que permitem a interação com o público, como as oficinas técnicas de demonstração do fazer artesanal.

Conforme a gerente de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da FCMS (Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul), Katienka Klein, o evento é realizado desde 2007, até mesmo durante a pandemia, de forma online.“São 17 anos que nós fazemos essa homenagem que acontece na semana do dia 19 de março, Dia do Artesão. Desde 2007 nós comemoramos anualmente a Semana do Artesão, não comemoramos só em 2020 devido à pandemia, em 2021 fizemos online, e nunca foi interrompido, graças à luta e à militância dos artesãos do Estado”.

Novidade

Durante o lançamento oficial da 17ª edição, realizada na Casa do Artesão, a novidade anunciada para a programação é a inauguração da filial da Casa, no Bioparque Pantanal, em um ano marcado por comemorações.

“Este ano a gente tem uma questão muito especial, que a Casa do Artesão comemora 50 anos de existência, enquanto Casa do Artesão. Dia 1º de setembro de 1975 foi inaugurada a Casa do Artesão neste prédio, e nunca deixou de existir. E na comemoração dos 50 anos de Casa do Artesão, a gente vai presentear a Casa e os artesãos de Mato Grosso do Sul com a primeira filial da Casa do Artesão na loja do Bioparque, com inauguração no dia 19, às 10h.

Para o diretor-presidente da Fundação, Eduardo Mendes, o artesanato é a maior forma de resistência de uma cultura. “Esta Semana é para os artesãos, o projeto é para o estado todo, então nós teremos aqui todas as regiões, divididas em 8 macrorrregiões, podendo mostrar o seu trabalho. O artesanato é maior forma de resistência de uma cultura. Nada é mais resistente numa cultura do que o artesanato. Então nós temos que olhar para ele com muito carinho e fazer com que ele não acabe e que mostre para o mundo todo a nossa beleza e a nossa cultura”.

Programação

Com uma programação extensa, a Semana do Artesão 2025 terá no dia 19, às 10 horas, a abertura oficial da primeira filial da Casa do Artesão de MS, com apresentação cultural de Evelyn Lechuga às 11h, aberta ao público.

No Armazém Cultural/Feira Central é realizada a Feira de Artesanato ‘Mãos que Criam’, de 19 a 23 de março de 2025, das 14 às 22h. A abertura oficial da Feira acontece às 18h, com homenagens aos artesãos Josefa Mazarão, Rosenir Batista e Jane Clara Arguello. Às 19h haverá a execução do Hino de Mato Grosso do Sul, executado pelo Mestre Cururueiro Sebastião Souza Brandão e seu neto Bruno Santos. Às 19h30 se apresenta o grupo Ipê de Serra. O objetivo da Feira Mãos que Criam é a divulgação e comercialização de artesanato de referência cultural do MS; comercialização de produtos da gastronomia regional. Em 2025, além da participação de 8 etnias indígenas do MS, haverá exposição de artesanato de 16 municípios do interior.

As oficinas de artesanato para crianças e adultos acontecem também no Armazém Cultural/Feira Central, gratuitas e abertas ao público.

As oficinas de artesanato acontecem também nas escolas públicas da capital, para os alunos. A Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da FCMS pretende oferecer aos alunos de escolas públicas da capital uma oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre o artesanato de referência cultural produzido por mestres artesãos reconhecidos no Mato Grosso do Sul e fomentar a cultura regional e inspirar novos artesãos. As oficinas nas escolas acontecerão de 19 a 26 de março, destinadas somente ao público escolar.

Parceria

No dia 20 acontece a Rodada de Negócios no Sebrae, das 8h às 12h30. O objetivo é realizar, em parceria com o Sebrae/MS, uma rodada de negócios entre 10 lojistas de artesanato do Brasil com artesãos de MS. Após o evento, está programada a visita dos empresários à Feira Mãos que Criam.

A diretora técnica do Sebrae/MS, Sandra Maria, disse que a expectativa é que a Rodada de Negócios deste ano dobre a meta em faturamento. “Os nossos artistas estão conseguindo viver da sua arte. Isso é muito importante e isso está diretamente relacionado à participação do Sebrae nos projetos da Fundação de Cultura. A Rodada de Negócios já é tradicional, este ano nós estamos trazendo doze lojistas, doze bons compradores, para que no mínimo a gente repita os números do ano passado, que em três horas a gente já tinha emplacado 350 mil. Eu acredito que vamos dobrar a meta, porque nós temos arte, nós temos talento para que isso de fato aconteça”.

Também no dia 20, às 19h, é realizada a Sessão Solene Conceição dos Bugres, homenagem anual dos deputados aos artesãos do estado.

Na Assembleia Legislativa de MS, em 20 de março de 2025, a partir das 19 horas, acontece a Sessão Solene Conceição dos Bugres, homenagem anual dos deputados aos artesãos de Mato Grosso do Sul.

No dia 21 de março é a vez palestra “Políticas Públicas para o Artesanato” com um palestrante do Programa do Artesanato Brasileiro nacional, estadual e um representante do SEBRAE, na Feira Mãos que Criam, a partir das 16h30. O objetivo é discutir a apresentar as Políticas Públicas para os Artesãos nas esferas estaduais e nacionais.

Ainda no dia 21 será realizada a reinauguração da sede do Iphan, na Rua General Melo, 23, às 18 horas.

Na Morada dos Baís, no 22 de março de 2025, acontece o Café na Praça, aberto ao público, a partir das 8h. Anualmente a Associação da Praça dos Imigrantes realiza o café da manhã na Praça fazendo uma grande comemoração para os artesãos e público; porém, esse ano a Praça dos Imigrantes está em reforma, portanto o evento será realizado na Morada dos Baís, local sede da associação.

Dia do Artesão

O evento é realizado em alusão ao Dia Estadual do Artesão, celebrado em 19 de março, criado em outubro de 2011 por meio da Lei n.º 4.098, que também instituiu a Semana Estadual do Artesanato, com objetivo de desenvolver atividades de promoção e valorização do artesanato. Em maio de 2012, foi instituído o Dia Nacional do Artesão, em homenagem a São José, santo do cristianismo, pai de Jesus e carpinteiro, do qual passou sua profissão ao filho. Já em outubro de 2015, o projeto de Lei n.º 13.180 regulamentou a profissão de artesão, e os apresentou como “o indivíduo que exerce uma atividade predominantemente manual, que pode contar com o uso de ferramentas e outros equipamentos, com produção feita de forma individual, coletiva, associada ou cooperativa”.

O artesanato do Mato Grosso do Sul retrata costumes, tradições e demais referências culturais do Estado. É produzido, em grande parte, com matérias-primas locais, manifestando a criatividade e a identidade cultural do povo sul-mato-grossense.

As peças artesanais revisitam temas referentes ao Pantanal; às populações indígenas; ao intercâmbio cultural favorecido pelas divisas, pelas fronteiras com Paraguai e Bolívia, além do movimento migratório oriundo de várias partes do país e do planeta.

Todos os eventos da Semana do Artesão são gratuitos e abertos ao público.

Por Carolina Rampi

