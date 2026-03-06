15ª edição da Exponoivas começa hoje e segue até o próximo domingo (8)

Evento é o lugar perfeito para encontrar e contratar produtos e serviços que faltam para o casamento dos sonhos

Local, organização, decoração, alimentação… tudo isso e mais um pouco pode deixar os noivos loucos na hora de realizar um casamento. E aí que entra o trabalho das assessoras, cerimonialistas, decoradoras e muito mais, que estarão reunidas expondo seus trabalhos na 15ª edição da Exponoivas, que começa nesta sexta-feira (6) e vai até o domingo (8), no Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês.

Como um dos eventos mais tradicionais do setor, a Expo Noivas exibe desde vestidos de noiva até as inovações nas áreas de convites, decoração, criação de conteúdo, acessórios, buffet e muito mais, de várias empresas e expositores. A exposição destina-se a atender noivas, fornecedores e quem busca a prestação de serviços para festas em geral, como aniversários, bodas, formaturas, eventos corporativos e sociais, entre outros.

Organizar sonhos

Foi ali, na própria experiência e até nos perrengues passados durante a organização de seu casamento, que a assessora e cerimonialista Luciana Dallasta, proprietária da Vivamor, se encontrou no negócio das noivas, área onde atua profissionalmente há cinco anos, além de aniversários, bodas e formaturas particulares.

“A minha trajetória começou de uma forma bem pessoal. Eu me casei em 2019 e, na época, não tinha verba suficiente para contratar uma assessora. Então resolvi organizar o meu próprio casamento. Comecei a pesquisar fornecedores, pensar no que eu queria e no que não queria, e fui fazendo toda essa parte de organização por conta própria. Durante esse processo, eu me encantei, fiquei realmente apaixonada pela área”, relembrou a reportagem do jornal O Estado. Desde então, ela já fez cursos e especializações em São Paulo, Curitiba, Santa Catarina e Rio de Janeiro.

Segundo ela, o assessor e cerimonialista serve para mostrar os caminhos para os noivos. “Eu quero oferecer sempre o melhor para as minhas noivas. Meu objetivo é entregar eventos memoráveis. Gosto de pensar que o meu trabalho é fazer com que a noiva termine o casamento agradecida e feliz, tendo conseguido aproveitar cada momento desse dia tão importante”, destaca. Para quem contrata um cerimonialista, a festa será isso: um momento apenas de celebração.

“O cerimonialista está ali para resolver os percalços e garantir que os noivos vivam o casamento com tranquilidade”, complementou.

No último domingo, durante um trabalho, um casal e sua família, inclusive, perceberam a importância de um profissional desse calibre. “No dia do casamento, enquanto eu acompanhava toda a montagem, recebia fornecedores e conferia se tudo estava chegando conforme o planejamento — pratos, talheres, doces, bem-casados e outros detalhes —, a noiva e a família foram percebendo, na prática, o quanto esse trabalho faz diferença. A mãe da noiva comentou comigo que não imaginava o quanto o serviço era importante. Ela disse que pensava que, com tudo organizado, não seria necessário ter uma cerimonialista, mas que, ao ver o evento acontecendo, percebeu o quanto é fundamental ter alguém responsável por conduzir e resolver as demandas do dia”, explica.

Com a experiência nas lembranças, de sentir falta de alguém com quem pudesse contar para deixar o dia de seu casamento especial, Luciana vê hoje que sua maior recompensa no ramo é ver a felicidade dos noivos, ver que seus sonhos estão se tornando realidade.

“É algo que não tem preço. Acredito tanto na importância da assessoria: é ter alguém ao seu lado desde o planejamento até o grande dia, tirando dúvidas, indicando fornecedores que caibam no orçamento e ajudando a tomar decisões. No final, o mais importante é que os noivos cheguem ao dia do casamento tranquilos e possam viver aquele momento exatamente como sonharam desde o início dos preparativos”.

Em seus anos de experiência, um episódio que reuniu fé e um pouco de ‘jogo de cintura’ ficaram marcados na memória da profissional. “O casamento seria realizado no Manancial das Águas e começaria às três e meia da tarde. Porém, na hora do almoço, começou a chover muito forte, a ponto de o espaço, que tinha cerimônia ao ar livre, ficar completamente alagado. A noiva estava se arrumando e, preocupada, me perguntava o que faríamos naquela situação”, relembra.

“Naquele momento, eu disse que iríamos confiar e fazer uma oração. Sou católica e pedi a intercessão de Maria para que tudo desse certo. Pouco tempo depois, a chuva parou. A água acumulada na grama começou a secar e, quando a cerimônia começou, o tempo abriu completamente. O sol apareceu e parecia até que não havia chovido naquele dia”, completa.

Na Exponoivas, os visitantes poderão conhecer o trabalho de Luciana, tanto a parte da assessoria completa quanto a parte cerimonial para o dia. “Por isso, vale muito a pena que os noivos e visitantes passem pela Expo Noivas para conhecer os serviços e aproveitar as oportunidades oferecidas pelos profissionais do setor”.

Eternizar sentimentos

Vaini Carbonari tem uma função bem ‘curiosa’ e considerada novidade no mundo dos casamentos: a eternização de buquês de noiva. A ideia para começar a trabalhar nesse nicho começou na época do próprio casamento. Pela internet, ela começou a entender os processos, conhecer os materiais, fez cursos em São Paulo e foi aprimorando sua técnica.

“Com o tempo, fui me especializando até chegar na eternização de buquês. Em 2023, quando iniciei um curso online voltado especificamente para esse tipo de trabalho, aconteceu algo curioso: justamente naquele dia uma blogueira da minha cidade, que havia se casado recentemente, entrou em contato comigo e me enviou o buquê dela para que eu pudesse fazer a eternização. Esse foi um dos primeiros trabalhos que fiz nesse segmento”, relembra.

Ela acredita que o buquê para uma noiva é algo único, e geralmente uma das poucas coisas que leva consigo da festa. “Ele tem esse simbolismo muito grande para a noiva, de ter algo que ela carrega ali com ela, e ela poder eternizar isso e ter em casa, ela vai ter aquilo para sempre na memória dela”.

Vaini explica que o buquê é uma peça delicada, e todo o processo de eternização precisa ser feito com cuidado, sendo um trabalho minucioso e demorado.

“O procedimento acontece em três etapas principais. A primeira é a desidratação das flores, que dura cerca de 30 dias. Nesse período, elas passam por um processo com material específico para retirar toda a umidade, já que água e resina não combinam — caso contrário, as flores poderiam desenvolver fungos e comprometer o resultado final”.

“Depois dessa etapa, as flores seguem para a resinagem, que é quando são inseridas na resina para formar a peça desejada. O processo pode variar de acordo com o tipo de objeto escolhido. Por fim, vem o acabamento. Dependendo da peça, pode ser necessário realizar lixamento e polimento para garantir um resultado final mais refinado. No total, todo o processo costuma levar até 90 dias, justamente por exigir tempo e cuidado em cada fase”, complementa.

Esta será sua segunda participação na exposição, já que na primeira ela saiu com um saldo positivo.

“Muitas pessoas ainda não conhecem o trabalho de eternização de buquês em resina. Muita gente chega ao estande curiosa, perguntando do que se trata, e isso abre espaço para explicar como funciona todo o processo”, destaca.

Sabor de felicidade

Já Aline Richter, proprietária da Doce e Arte: bolos e doces artesanais, revela que sua paixão pela confeitaria começou há tempos, desde a infância, já que a mãe trabalhava com isso.

“Em 2014, depois de uma perda muito grande na minha vida, comecei a fazer bolos novamente como uma forma de terapia. No início era apenas para a família e para os amigos, mas o trabalho foi crescendo. Quando percebi, já não tinha mais tempo para atuar como fisioterapeuta, porque os bolos passaram a ocupar todo o meu dia”, relembra.

“Hoje, os bolos de casamento e de aniversário são a minha grande paixão. Quanto maiores e mais desafiadores, mais gratificante é o processo de produção”.

É quase um senso comum que vestido de noiva e bolo de casamento são um dos itens mais importantes da data. Para Aline, o bolo de casamento precisa ser especial, pois marca um momento único para o casal e que será lembrado por muito tempo.

“Além de bonito, ele precisa ser extremamente saboroso. No ateliê, meu foco sempre foi trabalhar com sabores marcantes, como baunilha com geleia artesanal de frutas vermelhas e pistache com framboesa, que são muito procurados para casamentos. A ideia é que os convidados provem e guardem aquela lembrança afetiva do bolo. Na parte estética, buscamos entender o estilo e a essência do casal, conversando também com o decorador, para que o bolo esteja em harmonia com a festa e represente, de fato, o sonho dos noivos”, explica.

O bolo costuma ser um dos grandes destaques da recepção. Na sua visão da profissional, o doce acompanha tendências, mas o clássico nunca sai de moda. “Ao longo dos anos, percebo que os bolos com flores continuam sendo muito procurados e fazem parte da minha identidade como confeiteira. Ao mesmo tempo, surgiram propostas mais modernas, com texturas espatuladas, papel de arroz e elementos mais abstratos. Hoje existe um equilíbrio entre o clássico e o moderno, muitas vezes até combinados no mesmo projeto”, destaca.

“Em 2025, por exemplo, predominou a paleta de branco e verde nos casamentos. Já para 2026, começa a surgir uma tendência de eventos com mais cores, o que também deve se refletir na estética dos bolos. Mesmo assim, os modelos clássicos continuam entre os mais pedidos”, completa.

Para a exposição, ela levará alguns modelos que representam o seu trabalho, como um bolo clássico com flores, bem romântico, além de opções com propostas mais modernas, como texturas espatuladas e decoração com papel de arroz.Também será uma oportunidade para que os visitantes conheçam de perto os sabores, que são um dos grandes diferenciais do ateliê.

“A ideia é que as pessoas possam conversar conosco, experimentar e entender melhor o nosso trabalho. Sempre reforço que cada bolo de casamento é único. Por isso, trabalhamos apenas com bolos verdadeiros, feitos especialmente para cada casal, para que o doce também faça parte da realização desse momento tão especial”.

Por Carolina Rampi