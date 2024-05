10º Deixa Brincar promove tarde de lazer no Parque das Nações Indígenas

Neste sábado (25), acontecerá o 10º Deixa Brincar, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, às 13 horas. O evento é promovido pelo Núcleo Regional da Aliança pela Infância em alusão à Semana Mundial do Brincar em parceria com a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), ligada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

O 10º Deixa Brincar tem o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre a importância do brincar na infância para o desenvolvimento humano, nos aspectos social, motor, afetivo e intelectual.

O evento será repleto de atividades lúdicas, brinquedos infláveis, oficinas circenses, minifutsal e minivoleibol, brinquedos tradicionais, contação de histórias, dança de roda, pintura, introdução ao skate, judô, ioga, oficina de bolhas de sabão e muito mais.

Na ocasião, serão arrecadados livros de literatura infantil para utilização no dia 25 e, em seguida, enviados para crianças do Rio Grande do Sul. A Facom (Faculdade de Computação) da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) também aderiu ao projeto e levará uma oficina de lógica para crianças, abordando algoritmos, sentidos e programação, com diversão.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Ferreira Miranda, destaca que apoiar iniciativas que valorizem e incentivem o direito ao brincar promove experiências positivas e é base para um futuro promissor. “É essencial que as crianças tenham momentos de lazer e diversão que transcendem o simples entretenimento. Essas atividades contribuem significativamente para o bem-estar emocional e mental, além de promoverem a inclusão social e fortalecerem os laços comunitários, além de aguçar a criatividade e imaginação”.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, o dia é de suma importância para incentivar o esporte e lazer para as crianças.

“A prática esportiva e as atividades lúdicas são fundamentais para a formação de indivíduos mais saudáveis, criativos e integrados socialmente. Agradeço a todos os parceiros, voluntários e participantes que irão fazer este sábado muito especial para as crianças”, frisa o diretor-presidente.

Entrada livre pelo portão Guarany

Com Informação Comunicação Fundesporte

