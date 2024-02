WhatsApp, Instagram, Facebook Zuckerberg brinca sobre quer abrir frigorífico

Em entrevista ao podcast Morning Brew Daily, Mark Zuckerberg, CEO da Meta, brincou sobre seus planos para o futuro após deixar a empresa.

O bilionário revelou que, em tom de brincadeira, tem chamado seu novo hobby de “Mark’s Meat” (“Carne do Mark”, em tradução livre).

Zuckerberg tem se dedicado à criação de gado em seu rancho no Havaí, com o objetivo de produzir a ‘melhor carne do mundo’.

Ele afirma que a ideia surgiu de seu gosto por churrasco e da vontade de criar um produto de alta qualidade para consumo próprio.

O gado criado por Zuckerberg é da raça wagyu. Os animais são alimentados com noz macadâmia e cerveja.

“Sempre brinco com a Priscila e minhas filhas que, se cansar da Meta, vou cuidar da Mark’s Meat. Se você é uma criança, como minhas filhas, é difícil entender o que a Meta é. É muito abstrato. Por um tempo, uma das minhas filhas pensava que eu era um produtor de gado”, disse o bilionário.

Zuckerberg diz que suas filhas se envolvem na atividade e que a “Mark’s Meat” pode se tornar um frigorífico no futuro, mas por enquanto, o foco é produzir carne para consumo próprio.

O CEO da Meta também falou sobre sua paixão por esportes de lutas marciais, como o jiu-jitsu brasileiro.

