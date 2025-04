Unindo profissionais do campo e estudantes, sindicato rural organiza evento gratuito

Evento contará com balcão de empregos e debate sobre segurança jurídica das propriedades rurais

O SRCG (Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho), buscando aproximar os estudantes e estagiários diretamente com as instituições que atuam diretamente no setor, decidiu realizar nesta terça-feira (29) um encontro para facilitação de mão de obra no setor. O evento tera inicio às 7h30, um café da manhã, e além de contar com acadêmicos e jovens aprendizes, reunirá também produtores rurais, profissionais e representantes da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), Famasul, Senar-MS e Funar Estágios.

Em entrevista ao jornal O Estado, o presidente do Sindicato, Eduardo Monreal explica que o agronegócio é a base da economia do Estado, e segue como um dos principais vetores de desenvolvimento. “O setor agropecuário tem importante papel e grande relevância na geração de empregos no MS, os números do estado refletem isto onde MS tem previsão de maior crescimento do PIB no Brasil”. Durante a programação, o sindicato apresentará algumas ferramentas, como o Famasul Conecta, o Funar Estágios e o programa Jovem Aprendiz SEJA. Esses programas têm o objetivo de ajudar os empregadores a encontrarem trabalhadores qualificados. A Funtrab também estará presente, trazendo um balcão de empregos que oferece apoio direto nas contratações.

Segundo o presidente, deve haver uma conscientização sobre a relevância do agronegócio para a formação de empregos tanto na Capital quanto no interior do Estado, uma vez que o setor movimenta diversas cadeias produtivas e é um dos principais motores da economia sul-mato-grossense. “É fundamental essa aproximação para que a sociedade sul-mato-grossense, como um todo, conheça a importância do setor, pois ele gera renda para todos. As máquinas operadas pelos trabalhadores são manufaturadas na área urbana, assim como os produtos utilizados no campo. Portanto, o setor agropecuário gera empregos tanto na cidade quanto no campo, sendo que, aqui em Mato Grosso do Sul, o campo é o maior empregador e gerador de renda. Trata-se de uma parceria ganha-ganha, pois os trabalhadores têm sua perspectiva de vida viabilizada com emprego e a realização de seus objetivos”.

Eduardo também destaca que eventos como este são responsáveis por promoverem a importância da qualificação profissional diante das transformações tecnológicas no campo. “O setor tem sido impactado por grandes avanços tecnológicos. Isso faz com que os profissionais do agro precisem se informar e se especializar em áreas ligadas à tecnologia, sendo desejável um amplo domínio de informática, PowerPoint, Excel, além de ferramentas de monitoramento, GPS e outras utilizadas na agricultura de precisão. Tudo isso, sem, contudo, deixar de lado os cuidados com a própria segurança no trabalho e o constante respeito ao meio ambiente”.

Além de discutir sobre a profissionalização no campo, o evento contará com um debate acerca da segurança jurídica das propriedades rurais. O titular do sindicato aponta que este é um assunto que tem mobilizado produtores e entidades do setor. “É uma forma de levar mais informações aos nossos associados, uma vez que essa questão envolve diversos aspectos relacionados à localização da área, ao tamanho dos módulos fiscais e, por isso, costuma gerar dúvidas entre os produtores. Por isso, buscamos sempre o apoio de profissionais especializados no assunto, no nosso caso, advogados que assessoram o sindicato e também a Famasul, para que os produtores tenham sempre um direcionamento correto para seus negócios e mantenham suas áreas em conformidade com a legislação vigente”. A conversa contará com profissionais qualificados e porta-vozes institucionais, com o objetivo de orientar sobre os trâmites necessários para a legalização fundiária nessas áreas.

Como participar?

As inscrições são realizadas de forma gratuita e podem ser feitas através do telefone (67) 9 9624-3582. O evento será realizado na sede do sindicato, que fica localizada na Rua Raul Pires Barbosa, 116, em Campo Grande.

Por João Buchara

