Unidades da Adecoagro em Angélica e Ivinhema recebem Certificação Internacional ISCC Corsia Plus para produção de SAF

O etanol das usinas da Companhia no Mato Grosso do Sul foi certificado para a produção de combustível sustentável de aviação, alinhados aos padrões da Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO)

As unidades industriais da Adecoagro localizadas nos municípios de Angélica e Ivinhema, em Mato Grosso do Sul, conquistaram importantes marcos rumo a uma matriz energética mais limpa e sustentável. A unidade de Ivinhema obteve, pela primeira vez, a certificação ISCC Corsia Plus enquanto a unidade de Angélica foi recertificada.

O selo ISCC CORSIA Plus (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) reconhece que ambas as unidades atendem a rigorosos padrões internacionais de sustentabilidade, rastreabilidade e responsabilidade socioambiental, qualificando o etanol produzido como matéria-prima apta à transformação em Combustível Sustentável de Aviação (Sustainable Aviation Fuel – SAF).

A certificação reforça o compromisso da Adecoagro com a transição energética global, destacando-se pela condução responsável do cultivo da cana-de-açúcar, uso sustentável do solo, proteção de ecossistemas e respeito às comunidades do entorno. A auditoria independente também validou o cuidado da companhia com recursos naturais como rios, florestas e fauna local, além de iniciativas voltadas ao desenvolvimento social e bem-estar dos colaboradores.

“Com esta conquista, reafirmamos nossa posição como um importante player na produção de energia renovável do mundo, contribuindo de forma efetiva com soluções de baixo carbono para setores estratégicos como o da aviação”, destaca Renato Junqueira Santos Pereira, Vice-Presidente de Etanol, Açúcar e Energia da Adecoagro no Brasil.

Sobre a Adecoagro

Com acionistas em todo o mundo, a Adecoagro é um dos principais produtores de energia renovável e alimentos da América do Sul, com presença em três países – Brasil, Argentina e Uruguai.

No Brasil desde 2004, a Companhia atua na produção de açúcar, etanol, biogás/biometano e cogeração de energia elétrica com três unidades industriais: Usina Monte Alegre (MG) e o cluster formado pelas usinas Angélica e Ivinhema, ambas no Mato Grosso do Sul. Juntas, elas possuem capacidade de moagem de até 14,2 milhões de toneladas de cana por safra.

Reunindo mais de 7.000 colaboradores (abril de 2025) no Brasil, a Adecoagro caracteriza-se por um modelo de baixo custo de produção, alta flexibilidade e processos inovadores, sendo reconhecida como uma das mais competitivas do segmento sucroenergético mundial. Para mais informações, consulte nosso site www.adecoagro.com/pt.