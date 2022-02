Semagro e Ministério da Agricultura aliviam tráfego de cargas na fronteira de MS

Por meio de uma ação desenvolvida pelo secretário da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Jaime Verruck em parceria com a ministra Tereza Cristina, do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), o desembaraço aduaneiro pelos fiscais da Receita Federal que atuam no Porto Seco de Corumbá, administrado pela Agesa (Armazéns Gerais Alfandegados de Mato Grosso do Sul), está parcialmente destravando.

“Quando estivemos em Corumbá, na última semana, o prefeito Marcelo Iunes, produtores e representantes do setor produtivo nos solicitaram apoio para que a liberação de cargas no Porto Seco fosse destravada. Chegamos a ter mais de 500 caminhões parados, aguardando no pátio da Agesa, gerando prejuízos com estadia, devido à operação padrão dos funcionários da Receita. Levamos a situação para a ministra Tereza Cristina e solicitamos o apoio do ministério”, destacou Jaime Verruck.

Após reunião com a Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul) e a Agesa, realizada na última quarta-feira (24), o titular da Semagro afirmou que a ministra Tereza Cristina autorizou a liberação dos 180 caminhões de combustível.

“Agora, o próximo passo, também em função da intervenção da ministra, é a ampliação do chamado Canal Verde. Na verdade, o grande problema hoje é o volume que nós temos no Canal Vermelho, mas acho que ela já fez essa intervenção e a expectativa é que agora nos próximos dias se regularize esse fluxo”, finalizou Verruck.

Conforme a Semagro, auditores-fiscais da Receita Federal estão realizando a operação padrão há cerca de um mês, o que tem gerado filas de veículos de carga na região de fronteira. Na Agesa, principal corredor de comércio exterior do Brasil com a Bolívia, circulam diariamente cerca de 200 carretas.

(Com assessoria)