Safra 2026: Custos de produção afeta margem dos produtores de algodão em Mato Grosso do Sul

Mesmo após recorde de produção no ciclo 2024/2025, queda de preços, e pressão de pragas afetam a rentabilidade

Após noventa dias do início da safra de algodão 2026, produtores reclamam dos preços da matéria-prima, que atingiram a pior cotação das últimas cinco safras. Em entrevista ao joranl O Estado, Adão Hoffmann, diretor executivo da AMPASUL (Associação Sul-Mato-Grossense do Produtores de Algodão), explicou que o aumento nos custos de produção também tem impactado diretamente a produtividade e a margem dos produtores.

“O custo da produção aumentou significativamente. Houve elevação nos preços de defensivos agrícolas, a mão de obra ficou mais cara e o combustível também subiu. No total, o aumento pode chegar a cerca de 15%”, afirma o diretor.

Outro desafio enfrentado pelos produtores nesta safra é a pressão de pragas, que tem afetado tanto a qualidade quanto a produtividade das lavouras. Segundo Hoffmann, mesmo com condições climáticas favoráveis até o momento, o controle fitossanitário tem exigido maior investimento.

“Até agora estamos com cerca de 90 dias de safra, o que representa aproximadamente 50% do ciclo da cultura. As condições técnicas e climáticas estão favoráveis, mas há uma forte pressão de pragas, o que aumenta o custo da lavoura, reduz a qualidade da pluma e impacta a produtividade”, explica.

Para o diretor da associação, apesar do desempenho positivo registrado na safra passada, o momento atual preocupa os produtores. Ele destaca que os preços pagos pela pluma atingiram o menor patamar das últimas cinco safras. “Hoje estamos vivendo os piores preços das últimas cinco safras”, conclui

Mesmo com um resultado positivo no ciclo 2024/2025, que bateu recorde e superou a marca de 9 milhões de toneladas de pluma produzidas no país, representando um crescimento de aproximadamente 1,8% em relação ao ciclo anterior , o cenário em 2026 é menos otimista. As estimativas indicam que a produção pode recuar mais de 11%, refletindo um ambiente de maior cautela entre os produtores.

Área plantada

De acordo com a StoneX, empresa especializada em análises e inteligência de mercado para o agronegócio, a redução prevista para a safra 2025/2026 está diretamente ligada à diminuição da área plantada. Segundo os levantamentos, houve uma queda de cerca de 5% no total de hectares semeados com algodão no país. Outro fator que pesa sobre o setor é a desvalorização do algodão brasileiro no mercado, o que reduz a rentabilidade e desestimula novos investimentos na cultura.

Por Ian Netto

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