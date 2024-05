Quinta fábrica de celulose do MS ganha licença de instalação

Responsável por 24% da produção nacional de celulose, aproximadamente 5,5 milhões de toneladas por ano, Mato Grosso do Sul formalizou hoje (10) sua 5º fábrica neste segmento no Estado. O Projeto Sucuruí, da empresa chilena Arauco, que fará sua primeira unidade de celulose branqueada no Brasil, recebeu hoje (10) a Licença de Instalação (LI), concedida pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

Com o documento, a Arauco deve iniciar, já no segundo semestre de 2024, o preparo (terraplanagem) da área onde a fábrica será construída. A previsão é que as obras tenham início em 2025.

“Ela foi licenciada para duas linhas, mas neste momento serão R$ 15 bilhões de investimentos na primeira planta para produção de 2,5 milhões de toneladas de celulose. Trata-se da transformação de uma região que já tinha produção de eucalipto, mas não tinha expansão industrial. A fábrica muda toda realidade da região central da Costa Leste”, afirmou o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) Jaime Verruck, que juntamente com o governador Eduardo Riedel, o vice-governador Barbosinha e o diretor-presidente do Imasul, André Borges, entregou o documento à diretoria da empresa chilena.

A Licença de Instalação permite que o projeto saia do papel e comece a ser implementado. Ela é concedida após todos os sistemas de controle ambiental necessários para mitigar os impactos sinalizados na etapa anterior, da Licença Prévia, serem observados.

Assim, além do dimensionamento dos equipamentos de produção, a LI detalha medidas, equipamentos e sistemas que garantirão que a construção e a operação da fábrica ocorram dentro dos limites legais e com o menor impacto social e ambiental possível.

“A obtenção da Licença de Instalação é um marco fundamental para o Projeto Sucuriú, já que nos permite avançarmos às próximas etapas determinantes para, finalmente, iniciarmos a construção da planta. Isso tudo é resultado da sinergia e do esforço em conjunto tanto da empresa como dos Governos Estadual e Municipal, que acreditaram, acima de tudo, no legado que a Arauco vai deixar para a cidade de Inocência e para Mato Grosso do Sul, colaborando com o crescimento sustentável, cuidando da natureza e das pessoas”, aponta o CEO da Arauco no Brasil, Carlos Altimiras.

Para o prefeito de Inocência, Antônio Angelo, o Toninho da Cofapi, a licença representa um marco histórico para a cidade. “É a realização de um grande sonho, de transformar a nossa ‘princesinha’ do leste em uma grande rainha. A Arauco tem demonstrado sempre preocupada com a nossa população, com todos os moradores, tendo um relacionamento muito próximo e isso, com certeza, faz a diferença. Nosso futuro agora será brilhante”, afirma.

Verruck agradeceu ao prefeito de Inocência e à Câmara de Vereadores da cidade pelo apoio no processo de planejamento. “É importante ressaltar o trabalho da prefeitura e Câmara para que isso ocorresse. Foi um esforço de toda a equipe para que pudéssemos chegar hoje e entregar esta licença. É um momento importante com MS cumprindo seus compromissos, nós da Semadesc e Imasul, e o prefeito e sua equipe, para que este investimento fosse tecnicamente viável”, acrescentou. Ele também enalteceu o empenho da equipe do Imasul em garantir o trâmite dos processos no prazo.

O Projeto Sucuriú estará localizado a 50km do centro urbano de Inocência. O investimento industrial previsto para o projeto, que terá capacidade para produzir 2,5 milhões de toneladas de celulose branqueada ao ano, é de aproximadamente R$ 15 bilhões.

O gerente de Relações Institucionais e ESG da Arauco, Theófilo Militão, explica que o Projeto será desenvolvido em distintas etapas, todas a partir da obtenção da Licença de Instalação. “A primeira etapa é a preparação do terreno, ou seja, a terraplenagem. Com o terreno pronto, iniciam-se as obras civis e a instalação dos equipamentos. Por fim, entramos na fase de comissionamento, onde se iniciam os testes de produção. Uma vez construída a fábrica, e depois de termos cumprido todas as condicionantes previstas na Licença de Instalação, poderemos então solicitar a Licença de Operação”, ressalta Militão.

A Licença de Operação deve ser concedida somente após vistoria detalhada do Imasul, comprovando que todas as medidas de controle estabelecidas no projeto estão em plenas condições de operação. Com a emissão, prevista para 2028, a Arauco poderá dar início à produção de celulose no Brasil.

Infraestrutura

Para acompanhar o crescimento de Inocência e o aumento populacional, o Governo de Mato Grosso do Sul tem como prioridades de infraestrutura a construção de um acesso rodoviário à fábrica, pela MS-377, além da instalação de terceira faixa em pontos estratégicos da mesma rodovia.

Também está prevista a pavimentação de 38 quilômetros da MS-316, entre Inocência e Paraíso das Águas e a implantação de um aeroporto na cidade, entre outras obras. Essas e outras medidas estão previstas no Plano Estratégico de Organização de Territorial (PEOT) do município e parte dos projetos já está em andamento.

O Projeto Sucuriú trará cerca de 12 mil trabalhadores no pico das obras de construção da fábrica, que em operação tem previsão de gerar 500 empregos.

Os secretários Rodrigo Perez (Segov) e Eduardo Rocha (Casa Civil), além do prefeito de Inocência, Antônio Ângelo, e outras autoridades do município e representantes da Arauco, também participaram da solenidade de entrega da licença de instalação, realizada na Governadoria, em Campo Grande.

Sobre a empresa

Primeira empresa florestal do mundo a ser certificada como Carbono Neutro, utilizando o protocolo validado pela consultoria global Delloite e auditado pela Price Waterhouse, a Arauco quer construir um legado positivo com o Projeto Sucuriú. “É uma das indústrias (de celulose) mais limpas do planeta, tem a capacidade de fixar carbono e gerar um balanço positivo”, ressalta o Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel.

“A instalação da Arauco em Mato Grosso do Sul é uma transformação, do ponto de vista socioeconômico e estrutural, para atender todo esse crescimento. Sem começar a construção da fábrica, a atividade econômica já tem mais de mil funcionários na região. E com o início (do preparo da área), a partir de julho, e com o cronograma das obras, eu não tenho dúvidas que nos próximos quatro anos, quando está prevista para iniciar a atividade industrial, haverá grandes oportunidades. A gente celebra o dia de hoje entregando a licença de instalação, que é um marco importante nesse processo de crescimento”, celebra o Governador.

