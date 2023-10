Produção de carne suína de MS cresce 62%

Nos últimos cinco anos a produção de carne suína sul-mato-grossense também apresentou bons números, saindo de 148 mil toneladas em 2017, para 240 mil no ano passado, crescimento de 62%. A suinocultura de Mato Grosso do Sul já se consolidou como atividade moderna, produtiva e de qualidade. O estado tem a sexta maior produção do país, com mais de 100 mil matrizes suínas, com previsão de crescer 49% até 2026.

Dados do Departamento Técnico do Sistema Famasul mostram que em 2022 o estado registrou uma produção com 3,023 milhões animais, aumento de 55% em relação a 2017 quando havia abatido 1,950 milhão de cabeças. O acesso ao crédito rural, um dos principais financiamentos à disposição dos produtores, cresceu em Mato Grosso do Sul. Segundo o Banco Central, até 2018 o valor era pouco mais que R$ 661 mil, e em 2022 superou R$ 107,09 milhões.

Outro estímulo financeiro oferecido é o Leitão Vida, programa do governo do estado que visa a expandir a suinocultura de forma moderna, competitiva e com capacidade para atender aos mercados mais exigentes. Em 2022, foram pagos R$ 50,5 milhões em incentivos, beneficiando 246 granjas, com 2,1 milhões de suínos abatidos.

“Os investimentos na atividade destinam-se às cooperativas e agroindústrias com objetivo de instalar novas unidades de produção de leitões (UPLs), implantar a central de produção de Sêmen com capacidade de atender até 120 mil matrizes suínas/ano e ampliar a capacidade de produção das plantas frigoríficas. Esses investimentos estimulam a agregação de valor à produção local e contribuem para a diversificação da economia sul-mato-grossense.” Destaca Eliamar Oliveira, consultora de economia do Departamento Técnico da Famasul.

Com o aumento da eficiência nas granjas, a carne suína de Mato Grosso do Sul atende ao consumo interno e já é reconhecida como um produto de excelência fora do país. Entre janeiro e junho de 2023, o estado comercializou US$ 22,45 milhões e 9,81 mil toneladas de carne suína para 17 países. Os principais destinos são Hong Kong, Singapura, Uruguai e os Emirados Árabes Unidos.

