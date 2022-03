Preço em dólar da arroba do boi gordo brasileiro tem batido recordes

O preço médio em dólar da arroba do boi gordo brasileiro tem se elevado a preços recordes (figura 1). O bom volume de embarques de carne para a China e a forte queda da moeda americana contribuem para tal fato.

Figura 1. Preço da arroba do boi gordo brasileiro em dólares.

Fonte: Scot Consultoria

A moeda americana, que iniciou o ano próxima aos R$5,66, hoje é negociada em torno de R$4,78. A desvalorização do dólar frente ao real faz com que as commodities se tornem menos competitivas no mercado externo.

O preço do boi gordo brasileiro, em 28/3, estava cotado em US$69,49/@ ante a cotação de US$54,26/@ registrada há um ano, uma alta de 28%. Valor este ainda competitivo se comparado a seus concorrentes sul-americanos, Argentina e Uruguai, a frente apenas do boi paraguaio.

A aproximação do preço da carne brasileira comparado à norte-americana faz com que o país perca um pouco da competitividade no mercado.

Figura 2. Preços do boi gordo em US$ em 28/03/2022 em comparação com ano anterior.

Fonte: Scot Consultoria

Com informações da Scot Consultoria.