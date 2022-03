Preço da prata anã recua no Vale do São Francisco, aponta Cepea

De acordo com indicador da Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) apesar da oferta controlada, os preços da banana prata anã recuaram no Vale do São Francisco (BA/PE) neste mês. O preço médio da variedade de primeira qualidade foi de R$ 2,52/kg na primeira semana de março (28/02 a 04/03), mas na semana passada (21 a 25/03) já estava em R$ 1,62/kg, queda de quase 36% entre essas semanas.

Segundo produtores locais, essa desvalorização, que foi uma das mais significativas do período (considerando as regiões acompanhadas pelo Hortifruti/Cepea), ocorreu pelo menor poder de compra do consumidor neste ano, pelos preços mais competitivos da variedade nanica no momento e pelo leve aumento de oferta de regiões concorrentes, como Bom Jesus da Lapa (BA) e Mirorós (BA), mesmo que momentâneo.

Com informações da hfbrasil.