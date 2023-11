Plantio da Safra 2023/24 de soja em Mato Grosso do Sul vai até 24 de dezembro

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulgou os calendários de semeadura de soja para 21 unidades da Federação, incluindo o Mato Grosso do Sul. O período de plantio da soja para Mato Grosso do Sul foi estabelecido até o dia 24 de dezembro, marcando uma etapa crucial para a próxima safra.

Como parte integrante do Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja (PNCFS), esses calendários de semeadura atuam como uma medida fitossanitária complementar ao período de vazio sanitário. O objetivo é reduzir o inóculo da ferrugem asiática da soja, uma das doenças mais severas que afetam nossa cultura.

A Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) ressalta a importância do cadastro da safra 2023/24 de soja. É obrigatório registrar sua área cultivada no site da Iagro (www.servicos.iagro.ms.gov.br/plantio), e o prazo para esse registro se estende até o dia 10 de janeiro. Este é um passo essencial para garantir a eficácia das medidas de controle fitossanitário.

As mudanças nos calendários para esta safra foram cuidadosamente planejadas após uma análise aprofundada dos dados do Consórcio Antiferrugem. O aumento expressivo nos relatos da ferrugem asiática na safra 2022/23, de acordo com a Embrapa Soja, destacou a necessidade de ajustes para racionalizar o uso de fungicidas e reduzir os riscos de resistência do fungo.

“Neste contexto, reforçamos a importância da colaboração de todos os envolvidos. A revisão das autorizações para cultivos em caráter excepcional é crucial para o manejo eficaz da ferrugem asiática e, consequentemente, para a preservação da nossa produção”, destacou o diretor-presidente da Iagero, Daniel Ingold.

"A ferrugem asiática é uma desafio que enfrentamos, mas com essas medidas, estamos fortalecendo nossa defesa", concluiu Ingold.