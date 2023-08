Pesquisa de Soja reúne 500 representantes da cadeia produtiva

Aproximadamente 500 profissionais envolvidos com a cadeia produtiva da soja – técnicos, pesquisadores, professores, produtores e acadêmicos – participaram da 38ª Reunião de Pesquisa de Soja (RPS), promovida pela Embrapa Soja, em Londrina (PR).

Fernando Henning, presidente do evento, afirmou que a Reunião de Pesquisa de Soja é o principal fórum da sojicultora nacional e que os debates serão conduzidos por palestrantes em temas estratégicos, envolvendo os desafios da sojicultora, aspectos da pós-colheita, as principais inovações científicas e de mercado.

“Queremos aproximar todo esse público, promover debates, trocas de ideias e facilitar o acesso a informações, tecnologias, produtos e processos que promovam o uso sustentável das inovações em prol da produção de soja, enfatizou Fernando Henning.

O professor Roberto Rodrigues, na palestra intitulada “Cenário Atual e Futuro da Cadeia de Produção de Soja”, explicou que, para manter a liderança mundial, o Brasil precisará construir uma estratégia pautada em diferentes abordagens. Um dos requisitos destacado é o investimento em tecnologia: “um processo de evolução permanente e que precisa ser privilegiado sempre”, diz.

Além disso, Rodrigues ressaltou a necessidade de direcionar esforços para uma visão comercial de longo prazo, o que implica em acordo comerciais que abram o mercado brasileiro. Outros pontos considerados foram o planejamento da logística, assim como a organização da produção rural, cujo ponto de partida seja a renda. “Esse pacote de requisitos precisa ter como pano de fundo a sustentabilidade em todo processo produtivo”, defendeu.

