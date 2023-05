Pesquisa apontará o perfil do turista no segmento do turismo rural no Brasil

O Turismo Rural tem se consolidado como uma importante atividade econômica e cultural no Brasil. Além de oferecer aos visitantes a oportunidade de vivenciar experiências únicas em meio à natureza, essa modalidade de turismo também impulsiona a economia das regiões rurais do país, gerando emprego e renda para as comunidades locais. Com a pandemia da COVID-19, o turismo rural ganhou ainda mais destaque, sendo uma opção segura e atraente para aqueles que buscam escapar do estresse das grandes cidades e se reconectar com o meio ambiente.

Para melhorar cada vez mais os produtos e serviços turísticos a serem ofertados pelo Turismo Rural brasileiro, a SPRINT Dados, em parceria com o Ministério do Turismo e a Rede Turismo Rural Consciente, lança a segunda edição da pesquisa “Demanda Turismo Rural”, que ocorrerá em ambiente virtual, no período de 28 de abril a 21 de maio. Logo, se você ou alguém que você conhece, já viajou para o campo, praticou Turismo Rural, ou se interessa por esse segmento, responda a pesquisa em https://sprintdados.questionpro.com/TurismoRural e também peça aos conhecidos para responderem.

Após um período desafiador para o turismo, o Brasil começa a vislumbrar uma retomada promissora do setor em 2023. Embora a atividade turística ainda esteja se recuperando da crise causada pela pandemia, entretanto duas tendências desenvolvidas durante o período de restrições continuam em alta: viagens para destinos próximos à residência e viagens mais curtas e mais frequentes. Isso porque cerca de 80% da população brasileira vive em áreas urbanas, o que torna o contato com a natureza e a vivência no interior do país ainda mais atrativo.

A diretora de Planejamento, Inteligência, Inovação e Competitividade no Turismo, do Ministério do Turismo, Danielle Fagundes, enfatiza que “o Ministério do Turismo, em seu projeto ‘Experiências do Brasil Rural’, vem fomentando e apoiando o desenvolvimento do turismo em áreas rurais, por meio de um trabalho focado nos produtos associados ao turismo, como estratégia de diversificar a oferta turística no campo, proporcionando mais visibilidade à sociobiodiversidade brasileira, com a valorização das culturas e das tradições locais, além de garantir a inclusão social e a geração de trabalho e renda”.

Diante desse cenário, o turismo rural se consolida como uma alternativa para quem busca momentos de descontração e contato com a natureza, especialmente agora que as metrópoles começam a retomar seu ritmo intenso. É uma oportunidade única de escapar do tédio do isolamento, vivenciar novas experiências e, ao mesmo tempo, ajudar a impulsionar a economia local.

“Conhecer melhor nossos clientes, poder avaliar expectativas, os perfis e como que eles se apresentam é primordial para que os negócios que compõem o Turismo Rural se mantenham competitivos e atraentes. Por isso, a Rede de Turismo Rural Consciente (Rede TRC) e seus quase 150 membros, que atuam de norte a sul do Brasil, apoiam essa pesquisa e agradecem a parceria com SPRINT Dados.” destaca Laura Santi, coordenadora da Rede TRC.

