Perfil destinado a agricultores é lançado na plataforma Gov.br

Os agricultores contam com uma novidade disponibilizada no site Gov.br. A partir de agora, produtores do campo tem um perfil personalizado no Portal do Governo. O novo espaço disponível reúne informações e serviços destinados aos agricultores, como por exemplo o cadastro do imóvel rural, obtenção de créditos e apoio financeiro.

Na nova aba no Portal, estão disponíveis sete módulos para o agricultor entrar: Meu imóvel rural; Obter créditos e benefícios; Capacitação no campo; Produção e armazenamento; Inovação e tecnologia; Meus direitos, denúncia e aposentadoria; e Vivendo em cooperativa. Nesses módulos, a pessoa que acessar poderá realizar pedidos de treinamento e capacitação, contando com emissão de certificados, consultas, cadastros, por exemplo,

Além desses já citados, os serviços de maior destaque disponibilizados nessa nova aba é a consulta à Garantia Safra, a obtenção de linhas de crédito do Programa Terra Brasil, o preenchimento do Cadastro Nacional do Agricultor Familiar e o acesso ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

É esperado que futuramente o portal ofereça o subperfil Agricultar Familiar, com serviços destinados especificamente aos pequenos produtores.

Para ter acesso a essa área, basta acessar o Portal Gov.br e depois encontrar o “Serviços Digitais por Perfil”, localizado na página inicial, após isso é clicar no perfil Agricultor. Importante ressaltar que para ter acesso a algumas informações dispostas no portal, é necessário ter o cadastro no site do governo federal, que pode ser realizar no momento do acesso.

O Portal do Gov.br conta com outros cinco perfis de usuário além do de Agricultor: aposentado, estudante, empreendedor, trabalhador, e motorista. Até o fim de 2022, serão adicionados novos perfis de usuários na plataforma. A iniciativa tem como objetivo facilitar e agilizar o acesso aos serviços de maior interesse do público-alvo.

Veja também: Auxílio Brasil: beneficiários com NIS final 1 recebem hoje

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.