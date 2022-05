Nova indústria em Bataguassu promete evoluição da cultura do amendoim em MS

A Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) acompanha o processo de instalação de uma indústria da Cooperativa Casul no município de Bataguassu e fomenta uma nova cultura agrícola e cadeia produtiva no Estado.

No dia 25 de abril, o superintendente da Ciência e Tecnologia, Produção e agricultura Familiar da Semagro, Rogério Beretta, visitou a unidade da Cooperativa Casul, no município de Parapuã (SP).

“Conhecemos as estruturas da Casul, que trabalha nas áreas de café, recebimento de latex de seringueira e na cultura do amendoim, com beneficiamento e exportação. O plantio do amendoim está em expansão em nosso Estado, principalmente na Costa Leste e a Casul tem uma forte atuação nesse setor”, informou Beretta.

Na visita, o superintendente da Semagro foi recebido pelo diretor presidente da Casul, Júlio Carlos de Arruda; o diretor superintendente, Leonardo Lopes Balsalobre e o diretor administrativo, Leandro César Toniolo. Também acompanharam, o presidente do Sindicato Rural de Santa Rita do Pardo, Neto Cavali; o produtor rural José Paulo Micheloni e o secretário de Desenvolvimento de Bataguassu, Mario Miguel.

A diretoria da Casul já aprovou em assembleia os investimentos para ampliação de sua atuação em Mato Grosso do Sul. “A Casul já conta com uma loja de insumos em Paranaíba e vai inaugurar brevemente um novo estabelecimento no município de Bataguassu, onde também já iniciou as tratativas para instalar uma unidade de armazenamento de amendoim, com limpeza, secagem beneficiamento, até chegar à etapa do blancheamento”, informou Rogério Beretta.

O superintendente da Semagro, ressaltou que o Governo do Estado trabalha intensamente na diversificação das atividades produtivas. Em 2021, uma equipe técnica da Semagro foi até a região de Bataguassu, para reunir produtores, investidores e discutir a produção de amendoim no Estado. “Esse trabalho está dando resultado. Fomos procurados pela Casul, que já estava com as ações em curso para a implantação de uma indústria para beneficiar o amendoim, em Bataguassu. A Prefeitura do município já cedeu uma área de 60 mil metros quadrados, próxima à rodovia, para instalação do empreendimento”, afirmou.

Rogério Beretta lembra, ainda, que “o fomento à cultura do amendoim segue a política estratégica de aumentar nossa cesta de produtos agrícolas. Estamos verificando o crescimento do plantio do amendoim na Costa Leste, onde há solo favorável para esse tipo de oleaginosa. Importante destacar que essa expansão está sendo verificada em áreas de pastagens degradadas e que estão sendo reformadas para a agricultura”, finalizou Rogério Beretta.