MS tem 320 mil hectares irrigados e potencial para ampliar área em até 15 vezes

Estado quase triplicou a área irrigada nas últimas duas décadas e ainda possui 4,7 milhões de hectares aptos para expansão da atividade, segundo dados do programa MS Irriga

Mato Grosso do Sul consolidou avanços significativos na agricultura irrigada e ainda possui amplo espaço para crescimento no setor. Atualmente, o Estado conta com 320.304 hectares irrigados, área quase três vezes maior do que a registrada há duas décadas, quando eram contabilizados cerca de 120 mil hectares.

Os dados são do Programa Estadual de Irrigação – MS Irriga, que aponta que outros 4,7 milhões de hectares apresentam potencial para receber sistemas de irrigação. Caso essa capacidade seja explorada, a área irrigada sul-mato-grossense poderá ser ampliada em aproximadamente 15 vezes, impulsionando a produção agrícola estadual.

Na safra 2025/2026, o Projeto SIGA/MS, executado pela Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul) com recursos do Fundems/Semadesc (Fundo para o Desenvolvimento das Culturas de Milho e Soja/Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), mapeou mais de 68 mil hectares irrigados no Estado. Desse total, mais de 35 mil hectares foram destinados ao cultivo de soja, principal cultura beneficiada pela tecnologia.

Segundo especialistas, a irrigação tem se consolidado como uma ferramenta estratégica para reduzir os impactos da irregularidade climática sobre a produção agrícola. Além de proporcionar maior estabilidade produtiva, a tecnologia permite ampliar a produtividade das lavouras e diversificar a produção.

O coordenador técnico da Aprosoja/MS, Gabriel Balta, destaca que regiões como o Leste e o Cone Sul do Estado apresentam condições favoráveis para a expansão da atividade, tanto pela disponibilidade de áreas agrícolas quanto pelo potencial hídrico.

“Três Lagoas demonstra como a irrigação pode impactar diretamente os resultados da lavoura. Apesar da pequena área cultivada com soja, o município alcançou elevada produtividade graças ao uso da tecnologia. Esse cenário reforça o potencial de expansão da irrigação”, afirmou.

Além da soja, a irrigação também tem sido utilizada para garantir maior estabilidade produtiva em culturas como milho, arroz, cana-de-açúcar e pastagens, reduzindo a dependência das condições climáticas.

Para o produtor rural e diretor da Aprosoja/MS, Luis Alberto Moraes, conhecido como Mandi, a irrigação representa uma importante ferramenta de gestão do risco climático e abre novas possibilidades dentro das propriedades rurais.

“A irrigação é importante ferramenta para a gestão do risco climático. Além disso, proporciona novas alternativas para diversificação de culturas. Hoje conseguimos fazer uma terceira safra. Mas é importante destacar os desafios, como o alto custo do investimento inicial e o custo elevado da energia elétrica”, ressaltou.

Em um cenário marcado pela maior frequência de eventos climáticos extremos, a ampliação da agricultura irrigada é vista como uma estratégia para garantir segurança produtiva, estabilidade econômica e aumento da competitividade do agronegócio sul-mato-grossense.

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