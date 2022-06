MS estima safrinha recorde de milho com alta de 80,9% na produção

As boas condições climáticas podem levar Mato Grosso do Sul a registrar um aumento de 80,9% na safrinha de milho, o segundo maior crescimento do Brasil.

Entre os estados com maior crescimento na segunda safra do milho frente à produção de 2021 estão Paraná (178,3%), Mato Grosso do Sul (80,9%), Mato Grosso (17,1%) e Goiás (9,9%).

A previsão, feita com base em dados do IBGE, é colher mais de 11,5 milhões de toneladas neste ano, enquanto no ano passado foram colhidas 6,4 milhões de toneladas. Já o rendimento médio deverá ficar 5.2 kg/ha diante de 3.3 kg/ha na safra passada.

Quinto lugar no ranking nacional de produção agrícola, Mato Grosso do Sul tem 8,2% da participação na safra. No País a previsão é de colheita de 263 milhões de toneladas em 2022, avanço de 0,6%, o que representa 1,5 milhão de toneladas a mais.

Somando as duas safras, o milho deve totalizar 112 milhões de toneladas. Um crescimento de 0,1% frente ao mês anterior e de 27,6% na comparação com o que foi produzido no ano passado.

Mato Grosso segue como maior produtor nacional de grãos, com uma participação de 30,1%, seguido pelo Paraná (13,9%), Goiás (10,7%) e Rio Grande do Sul (9,3%).

