MS abriga primeira fazenda de carne Carbono Neutro do Brasil

Exemplo na busca da sustentabilidade na produção, Mato Grosso do Sul abriga a primeira fazenda reconhecida e certificada com a neutralização de emissões de carbono no rebanho bovino. A Fazenda Santa Vergínia, situada em Santa Rita do Pardo, é a primeira do Brasil com pecuária Carbono Neutro.

A propriedade, de 30.700 hectares de área total, destinou 10 mil ha para a integração e cerca de quase mil hectares ao novo protocolo, e ganhou no ano passado o reconhecimento científico da Embrapa Gado de Corte. O protocolo de rastreabilidade é gerenciado pela Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do País (CNA).

O selo valoriza o mercado interno e aumenta a visibilidade da carne brasileira com potencial para ampliar as exportações do produto.

A carne carbono neutro trabalha com os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) e lavoura-pecuária (LP) para neutralizar os gases de efeito estufa emitidos pelo processo produtivo da bovinocultura de corte. Com uma criação de gado de balanço zero nas emissões.

A Fazenda recebeu na quarta-feira (10) a Caravana ILPF (Integração Lavoura-Pecuária e Floresta), uma realização da Rede ILPF e Embrapa com o objetivo de difundir e ampliar a área ILPF no Brasil e realizar diagnósticos regionais sobre a situação da Integração Lavoura-Pecuária e Floresta (ILPF) em diversas regiões produtoras do país.

PESQUISA

A CCN foi desenvolvida pela unidade Gado de Corte da Embrapa, após quase uma década de pesquisas. Tudo começou em 2012, na Colômbia, durante um congresso sobre integração pecuária-floresta (IPF), quando um grupo de pesquisadores pensou em uma maneira de certificar a produção da carne proveniente de sistemas silvipastoris e agrossilvipastoris com a mitigação dos gases de efeito estufa.

Um dos protocolos da CCN, portanto, é a integração das atividades, podendo ser IPF ou integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), sistemas em que o Brasil é pioneiro e que vêm ganhando terreno no país ano a ano. A Fazenda Santa Vergínia dedica 7.884 hectares à IPF.

A certificação da produção com emissões neutralizadas garante um preço diferenciado ao criador. O abate do gado criado dentro desse sistema foi operado pela Marfrig, único frigorífico brasileiro que apostou na iniciativa e auxiliou no financiamento das etapas finais da pesquisa.

A neutralização das emissões do gado ocorre pelo sequestro de carbono das árvores plantadas na área. Mas o secretário salienta que não é qualquer produção em IPF ou ILPF que pode ser considerada uma CCN. Uma série de requisitos devem ser atendidos que incluem aí desde o modo de produção da carne, a qualidade e até mesmo a regularização do proprietário a regras ambientais e sanitárias.

Com informações da assessoria