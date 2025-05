Ministro afirma que foco de gripe aviária no RS está contido e Brasil pode retomar exportações em breve

Carlos Fávaro destacou controle rápido do surto em granja de Montenegro e disse que país pode ser declarado livre da doença em até 23 dias

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou nesta terça-feira (27), durante audiência na Comissão de Agricultura do Senado, que o foco de gripe aviária registrado em uma granja de Montenegro, no Rio Grande do Sul, está controlado. Segundo ele, a resposta rápida ao surto mostra a eficiência do sistema sanitário brasileiro.

“Apesar de estarmos no quinto dia útil depois da desinfecção total da granja e 15 dias do aparecimento do foco, eu posso assegurar com muita tranquilidade que o foco de Montenegro está contido”, declarou o ministro.

De acordo com o Ministério da Agricultura, foram identificados 540 estabelecimentos rurais num raio de 10 quilômetros ao redor da granja afetada. Todos já foram vistoriados. Apenas duas propriedades, além do foco principal, atuam com avicultura comercial na região. Até agora, 21 casos suspeitos foram investigados, dos quais dez já foram descartados, e apenas uma granja segue sob monitoramento.

Fávaro informou ainda que, se não surgirem novos casos, o Brasil poderá ser oficialmente declarado livre da gripe aviária em até 23 dias. O prazo leva em conta os 28 dias exigidos pelas normas sanitárias internacionais, que correspondem ao período de incubação do vírus.

“Passados 28 dias desse período [de identificação do caso mais recente], nós vamos de novo anunciar o Brasil livre de gripe aviária”, disse o ministro.

Após a detecção do foco, 24 países suspenderam temporariamente a importação de carne e ovos do Brasil. Treze desses países limitaram a suspensão apenas aos produtos oriundos do Rio Grande do Sul. Fávaro afirmou que, com a retomada do status sanitário, o país trabalhará para restabelecer os acordos comerciais.

“Vamos avançar na repactuação com todos os países que restringiram a compra”, afirmou.

O ministro comparou a situação com os Estados Unidos, onde um foco recente levou ao abate de 700 mil aves. No Brasil, a resposta rápida evitou a propagação do vírus para outras regiões. No total, foram abatidas 17 mil aves.

“O vírus da gripe aviária circula no mundo há pelo menos 30 anos. Há 19 anos já tem registros em granjas comerciais, e o Brasil, nesse período, se tornou o único grande produtor mundial de carne e ovos não tendo o vírus dentro dos seus plantéis comerciais, e isso não é coincidência”, destacou Fávaro.

A gripe aviária é uma doença que afeta principalmente aves, mas também pode infectar mamíferos. A transmissão ocorre pelo contato com animais doentes, água ou materiais contaminados. Casos em humanos são raros.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram