Mato Grosso do Sul se consolida como segundo maior exportador de tilápia do país

A espécie de peixe tilápia é recorde de exportação para Mato Grosso do Sul, com US$ 4.177.454, no ano de 2022, 18% do total da atividade no país. É o que indica o último levantamento realizado pela parceria entre Embrapa Pesca e Agricultura e Peixe BR (Associação Brasileira da Piscicultura), no qual o Estado aparece como segundo no cenário de vendas externas de pescado.

Produtor de tilápia em Três Lagoas, Jean Marcel, de 40 anos, está à frente do negócio há seis anos e relata que a atividade é promissora. “É um mercado que vem crescendo bastante, principalmente com o escoamento para fora do país”.

Sobretudo, o empresário destaca as dificuldades presentes, como a luta para se manter relevante entre os grandes produtores, além dos custos com a criação. “Temos um bom lucro, mas exige muito empenho para não deixar estagnar”, pontuou.

De acordo com análise da Embrapa, um dos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado externo foi o crescimento da oferta de tilápia, no Estado, além da estagnação do mercado interno, contribuindo para a movimentação da exportação.

“O avanço do setor é o resultado do aumento da profissionalização e da escala de produção das empresas. Isso permitiu a entrada no mercado internacional, que é bastante exigente, em termos de qualidade e volume”, pontuou o pesquisador da Embrapa, Manoel Pedroza Filho.

Puxado pela tilápia, o principal produto comercializado em MS foi o filé fresco ou refrigerado, o que rendeu um montante de US$2.416.881 milhões. O segundo lugar ficou com a tilápia congelada (US$ 861.222 mil), seguido pelo peixe inteiro congelado, rendendo a quantia de US$ 546.423 mil e, por fim, a filetagem da tilápia, subproduto não destinado ao consumo humano, o que resultou em um acumulado de US$ 352.928 mil.

Nacional

No cenário nacional, a tendência de alta também persiste, conforme indica a pesquisa da Peixe Brasil, com elevação de 2% no volume da piscicultura, no Brasil. No ano passado, foram 860 mil toneladas produzidas, com destaque para a comercialização da tilápia, que predomina nos negócios.

Confirmando o cenário promissor para a espécie, 1.482 toneladas foram vendidas em 2022, totalizando o montante de US$ 23,2 milhões para a tilápia, ante ao total de US$ 23,8 milhões em pescado exportado.

