Mato Grosso do Sul exporta US$ 2 bilhões em grãos no primeiro semestre

O primeiro semestre de 2023 encerrou com um volume de 5,75 milhões toneladas de grãos sul-mato-grossenses exportados, movimentando US$ 2,7 bilhões. O maior volume comercializado foi de soja, com 4,45 mi de toneladas, seguido do milho, com 1,3 de mi toneladas.

Neste ano, a soma da comercialização da oleaginosa e do cereal apresentou incremento de 194% em volume e 123% em valor monetário, quando comparado com o primeiro semestre do ano anterior. Os maiores compradores de soja foram a China, com mais de 3 bi de toneladas, equivalente a US$ 1,6 bi e a Argentina, com importação de 985 mi de toneladas, correspondente a US$ 514 milhões de dólares.

Já os grãos de milho tiveram como destino o Japão, Vietnã, Coreia Do Sul, Taiwan, Irã, China e Malásia, responsáveis por adquirirem juntos, cerca de 90% do volume comercializado. Os números foram apurados pela Associação de Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul – Aprosoja/MS.

