Mais de 3,8 milhões de hectares já semeados em MS

Conforme dados apurados pelo Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio – Siga MS todas as regiões estão muito próximas de completar a operação. O sul tem 99,4% da área semeada, o norte apresenta 99,2% e o centro do estado tem 98,7% de média,.

A estimativa para este ciclo é de 3,8 milhões de hectares, produtividade de 53 sacas/hectare e produção de 12,3 milhões de toneladas. A comercialização futura dos grãos está em 20%, ao preço médio de R$ 156,41. Já as vendas da safra anterior, atingiram 94,60% ao preço médio de R$ 169,08.

No momento, o trabalho de acompanhamento das condições das lavouras está interrompido, em função do levantamento de uso e ocupação do solo que está sendo desenvolvido pela equipe técnica. A última informação sobre as condições das áreas aponta que 96% das lavouras estão em boas condições e 4% em condições regulares.

Previsão climática: até 14 de dezembro, MS poderá registrar acumulados superiores a 50 milímetros (mm). Maiores volumes são esperados nas regiões centro-leste, norte e sul, podendo superar os 90 mm, conforme o Sistema de Previsão Global (GFS).