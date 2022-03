Governo restabelece pagamento de taxa de transporte de eucalipto

O novo decreto publicado no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul hoje (16) estabelece o pagamento da TMF (Taxa de Transporte e Movimentação de Produtos e Subprodutos Florestais) nas operações interestaduais com madeira de eucalipto.

A publicação revoga a isenção da taxa sobre o produto nas operações interestaduais, mas assegura a isenção nas operações decorrentes de contratos de compra e venda já firmados.

De acordo com a assessoria legislativa, a normativa também inclui condição de comprovação da regularidade quanto ao pagamento da TMF para a obtenção ou renovação de regime especial de exportação. Com o segmento em expansão, Mato Grosso do Sul é um dos maiores produtores e exportadores de celulose do País.

O novo Decreto foi assinado pelo governador Reinaldo Azambuja e pelos secretários Lauri Luiz Kener (Fazenda) e Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

Com informações da assessoria