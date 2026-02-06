Governo já aprovou R$ 7,2 bi para produtores impactados pelo clima

Prazo para protocolar operações encerra nesta sexta-feira, 6 de fevereiro. As operações deverão ser contratadas junto aos clientes até o dia 10 deste mês

O Governo do Brasil, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), aprovou R$ 7,2 bilhões para agricultores que tiveram perda significativa da safra em função de eventos climáticos e passaram a enfrentar dificuldades para honrar seus compromissos financeiros. O programa BNDES Liquidação de Dívidas Rurais abriu protocolo no dia 16 de outubro de 2025, e o prazo para contratação das operações encerra em 10 de fevereiro. Com isso, as operações precisam ser protocoladas no BNDES até esta sexta-feira, 6.

A iniciativa atendeu, até esta quarta-feira, 4 de fevereiro, produtores de 738 municípios, distribuídos em 22 estados. Foram aprovadas cerca de 26,8 mil operações, com um tíquete médio de R$ 269 mil.

“Com esse programa, o governo do presidente Lula está permitindo que os produtores rurais possam quitar suas dívidas e reorganizar suas finanças, dando condições para a retomada das suas atividades. Cerca de 50% de todas as operações aprovadas nesse programa foram destinadas a agricultores familiares que têm papel relevante na segurança alimentar e no desenvolvimento das regiões onde atuam”, afirma o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

RECURSOS — O BNDES Liquidação de Dívidas Rurais reservou pelo menos 40% dos recursos para produtores beneficiários do Programa Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf) e do Programa Nacional de Apoio aos Médio Produtores (Pronamp), segmentos mais vulneráveis aos efeitos das perdas de safra. O restante atende produtores rurais enquadrados em diferentes linhas de crédito agrícola, conforme a demanda e os critérios do programa.

Dos recursos reservados para agricultores familiares e médios produtores (Pronaf e Pronamp), foram aprovados R$ 4,6 bilhões, cerca de 96% do total destinado a estes produtores (R$ 4,8 bilhões), em 24,1 mil operações.

CONDIÇÕES — O BNDES Liquidação de Dívidas Rurais oferece prazo de até nove anos para pagamento do crédito, incluído até um ano de carência. Os recursos do programa podem ser utilizados para a liquidação ou amortização de operações de crédito rural de custeio e investimento, bem como de Cédulas de Produto Rural (CPR), inclusive contratos mais recentes, desde que os produtores tenham sido impactados por eventos climáticos e atendam aos critérios do programa.

Os financiamentos podem ser contratados por produtores rurais, associações, condomínios rurais e cooperativas agrícolas, por meio da rede de instituições financeiras parceiras credenciadas ao BNDES.

O acesso ao programa é destinado a produtores rurais localizados em municípios com recorrência de eventos climáticos adversos reconhecidos pelo Governo Federal, conforme as listas de elegibilidade publicadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Além disso, os produtores devem comprovar, por meio de laudo técnico, perdas relevantes de produção em duas ou mais safras recentes, em conformidade com os critérios estabelecidos na regulamentação do programa.

