Governo Federal vai disponibilizar R$ 500 milhões para agricultura familiar de MS

Durante visita a Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (18), o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias, e o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmaram que o Governo Federal disponibilizará por meio do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), R$ 500 milhões para agricultores familiares de MS.

Atualmente, Mato Grosso do Sul possui 70 mil agricultores familiares e, destes, 4,6 mil receberão auxílio de R$ 4,6 mil para conseguir se recuperar diante da crise climática que atinge o estado e tem afetado a produção.

Durante coletiva na Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), o governador Eduardo Riedel (PSDB) destacou que a preocupação com a situação surgiu há 10 dias, quando o deputado estadual Zeca do PT realizava visita no município de Itaquiraí e verificou, presencialmente, a situação dos agricultores.

“Foi um momento de extrema emergência que culminou hoje aqui, para fazer esse debate com o ministro Wellington, ministro Paulo Teixeira, para estruturar uma ação de médio prazo, para que a gente possa retomar a normalidade após todo esse ciclo de seca e de incêndios, retomar a normalidade de vida dessas pessoas. Vamos trabalhar juntos: Governo do Estado, Governo brasileiro, a Assembleia Legislativa, para que a gente possa, mais rápido possível, dar a essas famílias a condição de normalidade”, destacou.

O ministro Paulo Teixeira pontuou a prioridade quanto às áreas do Pantanal, uma das mais atingidas no Estado, mas sem deixar de lado os agricultores de todas as regiões que acabaram afetados diretamente pela seca extrema e pelo incêndios descontrolados. “Os assentados poderão receber mais um pronafiar que vai permitir uma reestruturação da propriedade e da sua produção”, disse.

Da mesma forma, o ministro Wellington Dias ressaltou que as ações emergenciais empregas em Mato Grosso do Sul poderão ir além do limite fiscal estabelecido, dada situação enfrentada no Estado. Para isso, será fornecida toda ajuda necessária que ajudará no combate aos incêndios.

“O presidente Lula quis que a gente viesse aqui transmitir ao povo de Mato Grosso do Sul que o que for necessário para socorrer o povo de MS será garantido e assegurado”, afirmou.

Além disso, o ministro garantiu que será criada ação para fornecer alimento ao gado para que consigam atravessar o período de estiagem.

“Atuamos em cima da busca de alimentos para o rebanho. Nós, junto com empresas do Mato Grosso do Sul, que não só doaram, mas agora comprando, também, uma série de produtos para fornecer para o gado para que atravesse esse período. Do chão queimado até a retomada das pastagens vão ser cerca de 60, 80 dias”, observou.

O deputado estadual Zeca do PT relembrou a vista feita ao município de Itaquiraí e descobrir a realidade enfrentada pela comunidade local quanto à falta de comida e insumos que garantiriam uma colheita proveitosa.

“Lá mesmo de Itaquiraí liguei para o governador Eduardo Riedel e ele imediatanemte me atendeu. Três dias depois nós estávamos aqui com a delegação dos assentados, nos reunindo com ele para poder definir prioritário e emergencialmente algumas ações”, frisou.

Depois da reunião, acionou o presidente Lula para que pudesse disponibilizar a visita dos ministros, onde foram discutidas propostas de emergência que resultou na liberação dos R$ 500 milhões em créditos, bem como o auxílio dado aos agricultores cadastrados nos programas rurais.

