Funcafé tem orçamento de R$ 6 bilhões 2022/2023 aprovado

O CDPC (Comitê Técnico do Conselho Deliberativo da Política do Café) aprovou, ontem (17), o orçamento recorde de R$ 6,058 bilhões e a distribuição dos recursos do Funcafé (Fundo de Defesa da Economia Cafeeira) para a safra 2022/2023.

A decisão passará por análise do CDPC e, se aprovada, seguirá para votação no Conselho Monetário Nacional (CMN) e convertida em uma resolução. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), integrante do Comitê Técnico do CDPC, participou da reunião ordinária e contribuiu para a definição do orçamento do Fundo.

Para a safra 2022/2023, os montantes aprovados para as linhas de comercialização e custeio foram de R$ 2,17 bilhão e R$ 1,57 bilhão, respectivamente. Para a linha de financiamento para Aquisição de Café (FAC) serão destinados R$ 1,38 bilhões.

Estão previstos, ainda, R$ 775 milhões para capital de giro e R$ 160 milhões para recuperação de cafezais danificados. Com informações da CNA.