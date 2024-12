Famasul divulga balanço do Agro de MS em 2024

Mesmo com o esforço para superar desafios, situações incontroláveis como fatores climáticos e mercadológicos retraíram alguns resultados da agropecuária de Mato Grosso do Sul.

Em contrapartida a produção foi incrementada em novas frentes como a consolidação do estado na produção de etanol de milho, a atração de novas indústrias de celulose, o estímulo à produção de laranja para a viabilização da citricultura, o início da operação da empresa de genética suína e o aumento do plantel de matrizes de suínos. Todas as iniciativas garantirão o desenvolvimento de MS e contribuirão para elevar sua posição na agropecuária brasileira.

Valor Bruto da Produção (VBP)

O Valor Bruto da Produção (VBP) de MS é estimado R$69,32 bilhões para 2024, puxado, principalmente, pela agricultura (R$55,97 bilhões). O valor apresenta uma queda de 23,2% em relação ao ano passado, quando foram registrados R$59,73 bilhões. Para a Famasul, a redução se deve aos fatores climáticos que influenciaram em prejuízos nas lavouras.

Em contrapartida, na pecuária, o VBP apresenta um aumento de 4,9% em relação a 2023, com uma projeção de R$24,16 bilhões para este ano frente a R$23 bilhões em 2023.

“O desempenho positivo da pecuária em 2024 é resultado do ganho na produção que compensou a desvalorização nos preços. O setor encerra 2024 com bons resultados, apontando avanços em produção, exportações e consolidação de mercados, sendo mais uma evidência da resiliência do setor. O levantamento é feito pelo departamento técnico da Famasul, e reflete a importância estratégica do agro para a economia regional e nacional”, afirma o presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni.

Exportações

As exportações do agronegócio de MS devem atingir U$9,5 bilhões de dólares, queda de 5,1% em relação a 2023, quando foram exportados pouco mais que U$10 bilhões.

No ranking de produtos, a celulose de MS apresentou crescimento de 77,3% na receita, (U$2,6 bilhões) e 15,8% no volume exportado (4 milhões de toneladas), sendo responsável por 27,6% do total da receita de exportações de MS.

Mesmo com queda de 28,1% na receita e 14,5% no volume, a soja ainda lidera as exportações de MS, com U$2,8 bilhões de dólares e 6,5 milhões de toneladas.

Projeção

Os destinos internacionais das exportações somaram 147 países, tendo a China mais uma vez como principal compradora (49,1%). Os Estados Unidos ocupam o segundo lugar (5,3 %) seguido por alguns países europeus.

“Dois países membros da União Europeia estão entre os cinco principais destinos do agronegócio de MS, Países Baixos (Holanda) e Itália, que juntos são responsáveis por cerca de 8% da receita. Logo, a expectativa é que o fim das negociações e o anúncio do acordo de Livre Comércio Mercosul x União Europeia, crie-se um ambiente favorável que amplie as relações comerciais entre Brasil e países europeus”, destaca Bertoni.

