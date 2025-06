Exportações de carne de frango do Brasil são retomatos por 16 países após controle da gripe aviária

Mercados como Egito, Vietnã e Paraguai voltam a importar carne de aves brasileira após caso isolado no Rio Grande do Sul

Após adotar medidas de contenção e cumprir os protocolos exigidos por organismos internacionais, o Brasil conseguiu restabelecer as exportações de carne de frango para 16 países que haviam imposto restrições sanitárias. A liberação foi confirmada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) na terça-feira (24), pouco mais de um mês após a confirmação de um foco de gripe aviária em uma granja comercial do município de Montenegro (RS).

Entre os países que autorizaram novamente a entrada do produto brasileiro estão Egito, Vietnã, Paraguai, Marrocos e República Dominicana. A suspensão das compras havia sido motivada por um único caso da doença, registrado em 16 de maio. Desde então, a granja foi desinfectada e não houve novos registros, o que permitiu ao Brasil, no dia 18 de junho, recuperar o status de país livre da influenza aviária.

Embora parte do mercado internacional já tenha reaberto as portas para a carne de frango brasileira, algumas restrições ainda permanecem. Quatorze países e a União Europeia mantêm o embargo total ao produto, enquanto outros 19 países, entre eles o Reino Unido, limitaram a suspensão às cargas provenientes do Rio Grande do Sul. Em casos mais específicos, como os de Catar, Emirados Árabes Unidos e Jordânia, a proibição se aplica apenas ao município de Montenegro.

O Mapa afirmou que continua trabalhando com representantes sanitários de países parceiros para garantir transparência sobre o episódio e apoiar a normalização das exportações. “As ações adotadas visam garantir a segurança sanitária e a retomada segura das exportações o mais breve possível”, informou o ministério em nota.

A gripe aviária, embora tenha alta taxa de contágio entre aves, raramente acomete humanos. A transmissão se dá por meio do contato direto com animais infectados ou ambientes contaminados. De acordo com o Governo Federal, não há risco no consumo de carne de aves ou ovos, desde que preparados de forma adequada.

